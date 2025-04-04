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Otomobilin arkasına demir bağlayan sürücüye ceza uygulandı

Otomobilin arkasına demir bağlayan sürücüye ceza uygulandı

13:044/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
IHA
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Arkasına demir bağlayan araca ceza kesildi.
Arkasına demir bağlayan araca ceza kesildi.

Adıyaman'da, otomobilinin arkasına demir bağlayarak trafikte ilerleyen sürücüye cezai işlem uygulandı.

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Karamusa Caddesi üzerinde bir sürücü aracının arkasına bağladığı demir çubuklarla trafikte ilerlemesi tepkilere neden olmuştu. Yaşanan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Meydana gelen olay sonrasında harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince otomobil sürücüsü bulundu.


Polis ekiplerince otomobil sürücüsüne 2 bin 72 TL para cezası uygulandı.

#Adıyaman
#Araba
#ceza

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