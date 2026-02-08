Otonom araçlar mercek altında: 80 bin TL’den başlayan cezalar geliyor

Sürücüler ve şirketler için yeni dönem başlıyor. Hazırlanan yasa taslağıyla otonom ve tam otonom araçların trafiğe çıkışı artık serbest bir teknoloji meselesi olmaktan çıkıyor; ağır izin süreçleri, sürekli denetim ve yüksek para cezaları devreye giriyor. Kurallara uymayanlar için rakamlar 80 bin TL’den başlıyor, trafikten men ve süresiz yasaklara kadar gidiyor.





İçişleri Bakanlığı iznine bağlanıyor





Taslağa göre, trafikte yer alacak her otonom araç, YOAK (Yetkilendirilmiş Otonom Araç Kuruluşu) üzerinden yönetilecek. Bu yapı, araçların teknik yeterliliğinden güvenliğine kadar tüm süreçten sorumlu olacak.





Otonom araçların trafiğe açık alanlarda test edilmesi ve aktif şekilde kullanılması İçişleri Bakanlığı iznine bağlanıyor. İzinsiz kullanılan araçlar için sorumlulara 120 gün adli para cezası uygulanması öngörülüyor.





Kara kutu zorunlu: Veri 3 yıl saklanacak





Yeni düzenleme, otonom araçlara uçaklardaki kara kutuya benzer bir veri kayıt sistemi zorunluluğu getiriyor. Araçlardan elde edilen tüm dijital veriler mevzuata uygun şekilde kaydedilecek ve en az 3 yıl boyunca saklanacak





Bu veriler, kaza ve ihlallerin incelenmesinde temel delil olacak.





Veriyle oynayana 200 bin TL ceza





Toplanan verilerin silinmesi, değiştirilmesi ya da manipüle edilmesi halinde 200 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Araçların bakım ve teknik yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler için ise 80 bin TL’den başlayan yaptırımlar devreye girecek.





Alkollü sürücüye sıfır tolerans





Araç tam otonom modda olsa bile sürücünün alkol ve uyuşturucu etkisi altında olması suç sayılacak.





Kazaların tarafsız biçimde incelenmesi için İçişleri Bakanlığı bünyesinde Bağımsız Olay İnceleme Birimi kurulacak.





İhlalde 30 gün trafikten men, ölümde süresiz yasak





Trafik kurallarını ihlal eden tam otonom araçlar 30 gün trafikten men edilecek.





Daha ağır tablo ise ölümle sonuçlanan kazalarda ortaya çıkıyor: Asli kusurlu bulunan otonom araçların işletme izinleri süresiz olarak iptal edilecek.











