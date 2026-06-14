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Otoyolda kamyonun çarptığı tabela devrildi: Trafik yoğunluğu oluştu

Otoyolda kamyonun çarptığı tabela devrildi: Trafik yoğunluğu oluştu

22:4214/06/2026, Pazar
IHA
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Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarında kamyonun çarptığı yönlendirme tabelasının otoyola devrilmesi sonucu Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarında kamyonun çaptığı tabela yola devrilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınları Uskumruköy mevkiinde seyir halindeki kamyon, yönlendirme tabelasına çaptı. Çarpmanın etkisiyle tabela otoyola devrildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.


#Kuzey Marmara Otoyolu
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