Pamukkale’de Avrupa Spor Haftası bisiklet turuyla kutlandı

Toplumda hareketlilik bilincini oluşturup halkı spora teşvik etmek amacıyla Avrupa Birliği ülkelerinde geleneksel olarak her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında “Avrupa Spor Haftası” olarak kutlanıyor. Bu hafta çerçevesinde Pamukkale Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından “Avrupa Spor Haftası Bisiklet Turu” düzenlendi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki etkinliğe eşi Dr.Nur Örki ve çocukları ile katıldı. İncilipınar Parkı’nda bir araya gelen bisikletliler, İstiklal Caddesi üzerinden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na kadar sağlık için pedal çevirdi. Etkinlikte Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol, Gençlik ve Spor Pamukkale İlçe Müdürü Zafer Akçay ve Pamukkale Gençlik Spor Kulübü sporcuları da yer aldı.

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Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, farkındalık oluşturmak için bu etkinliğin düzenlendiğini ifade ederek, “Hareketliliğin önemine dikkat çekmek için düzenlenen bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ederim. Bisikletin ulaşım aracı olarak ilimizde daha çok kullanır hale gelmesini diliyoruz. Amacımız bisiklet kullanmayı yaygınlaştırmak. Denizlili bisikletçiler bu konuda örnek oluyor. Trafikte bulunan otomobil sürücülerinin bisikletlileri gördüklerinde saygılı davranmalarını istiyoruz. Trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik atılan bu adımlara herkesin desteklerini bekliyoruz. Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bisiklet turuna katılan ve bu farkındalığa destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.