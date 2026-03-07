Paralı propagandacılar isyanda

İsrail ekonomi gazetesi Calcalist’in haberine göre, propaganda faaliyetlerinde görev alan danışmanlar ve özel prodüksiyon şirketleri, devletin kendilerine ödeme yapmadığı gerekçesiyle milyonlarca şekel (yüz binlerce dolar) değerinde dava açmaya hazırlanıyor ya da açmış durumda. Skandal, Başbakanlık Ofisi içinde yürütülen bir incelemede mali usulsüzlükler, sahte imzalar ve ciddi personel eksikliği tespit edilmesiyle daha da derinleşti. Aynı birim, Gazze’deki savaş sırasında İsrail’in uluslararası propaganda kampanyasını yürütmekle görevlendirilmişti. Bu dönemde sistemin başında, Ağustos 2023’te göreve başlayan Moshik Aviv bulunuyordu. Aynı zamanda devlet törenlerinden de sorumlu olan Aviv’in yönetimindeki birim, savaşın yarattığı aciliyet gerekçesiyle normal ihale prosedürlerini devre dışı bıraktı. Resmî ihaleler açmak yerine mevcut sözleşmeler genişletildi ve çeşitli özel prodüksiyon ile etkinlik şirketleri üzerinden yeni işler yürütüldü. Söz konusu şirketler zamanla İsrail adına uluslararası medyada konuşan yorumculara ve danışmanlara ödeme yapılan birer kanal hâline geldi. Ancak birçok kişi ve şirket, hükümetin bu ödemeleri ya geciktirdiğini ya da hiç yapmadığını iddia ediyor. Örneğin eski İsrail sözcülerinden Ayalon Levy’nin aylık 41 bin 125 şekellik maaşının (yaklaşık 11 bin dolar) doğrudan devlet kasasından değil, Intellect Production and Publishing Group adlı bir prodüksiyon şirketi üzerinden ödendiği ortaya çıktı. Levy, saatlik 250 şekel (yaklaşık 70 dolar) üzerinden ayda 165 saat çalışmak üzere dış danışmanlık yapmayı kabul ettiğini ancak hükümetin sözleşmesini hiçbir zaman resmîleştirmediğini söyledi. Levy, Hasbara sisteminin kendisine hâlâ borcu olduğunu belirtse de dava açmamayı tercih ettiğini ifade etti.

Calcalist’e konuşan bazı propagandacılar ise ödeme süreçlerini yöneten kişinin aynı çalışan olduğunu ve sürekli “paranın yakında yatırılacağı” yönünde söz verdiğini aktardı. Bazıları ise söz konusu kişinin kurumun bilgisi dâhilinde hareket ettiğini ve şimdi günah keçisi ilan edildiğini düşünüyor. Krizin ilk somut yansıması mahkemeye taşınan bir davayla ortaya çıktı. 7 Ekim’den sonra Hasbara sisteminde çalışmaya başlayan öğrenci Nadav Yehud, iki aylık emeğinin karşılığı olan 38 bin 900 şekelin (yaklaşık 10 bin 500 dolar) ödenmediği gerekçesiyle devlete dava açtı. Duruşmada hâkim Eran Gelbard, devletin ödemeyi “kapsamlı ve çok sayıda usulsüzlük” nedeniyle geciktirdiğini açıkladı. Bunun ardından daha büyük davalar gündeme geldi. Intellect şirketi, savaş ve esir askerlerin serbest bırakılması konularına odaklanan bir iletişim merkezi kurmak için geriye dönük onay aldığını ancak devletin yaklaşık 936 bin şekellik (yaklaşık 250 bin dolar) ödemeyi yapmadığını belirterek toplamda 1,7 milyon şekel (yaklaşık 460 bin dolar) talebiyle dava açtı. Dava dosyasına göre şirket, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda görülen davalar sırasında Filistin yanlısı gösterilere karşı propaganda yapmak üzere bazı isimlerin uçak biletlerini de finanse etti. Aynı şirket Levy ve Yehud’un maaşlarını da karşılayan kurumdu. Bir başka şirket olan Speedy Call ise 625 bin 200 şekellik (yaklaşık 170 bin dolar) ayrı bir dava açtı. Şirket, hükümetin talebi üzerine Tel Aviv’deki Kirya askeri yerleşkesinde 24 saat yayın yapabilen bir röportaj stüdyosu kurduğunu açıkladı. Başbakan Benjamin Netanyahu ile dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın uluslararası medya yayınları için bu stüdyoyu kullandığı belirtildi.