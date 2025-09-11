Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karaman
Park halindeyken hareket eden otomobil ağaca çarparak yandı

Park halindeyken hareket eden otomobil ağaca çarparak yandı

00:4511/09/2025, Perşembe
G: 11/09/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da bir otomobil, park halindeyken bir anda kendiliğinden hareket ederek kaldırıma çıktı. Ağaca çarparak duran otomobil, daha sonra motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

Karaman’da park halindeki bir otomobil kendiliğinden hareket ederek kaldırıma çıktı. Ağaca çarparak duran otomobil, daha sonra motor kısmından alev alarak yandı.

Yangın, akşam saat 20.50 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G.’ye ait olduğu öğrenilen 70 DA 133 plakalı otomobil, park halindeyken bir anda kendiliğinden hareket ederek kaldırıma çıktı.

Ağaca çarparak duran otomobil, daha sonra motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan araç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil olay yerinden kaldırılırken, aracın elektrik kablolarının şase yapması sonucu yanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.



#Karaman
#Yangın
#Otomobil
#Ağaç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Charlie Kirk kimdir?