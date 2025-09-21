Partiyi bölmeyin mesajı verecek

Yeni Şafak
04:0021/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
CHP’de 22'nci Olağanüstü Kurultay bugün yapılacak. Bir delegenin “Olağanüstü kurultay kanunsuzdur” başvurusunu reddeden YSK, kurultayın yapılmasına karar verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tek aday olacağı kurultayda parti içi muhalefet Parti Meclisi (PM) için herhangi bir liste çalışması yapmayacak. 6 Nisan’daki olağanüstü kurultayda, “Denge denetleme listesi” adı altında PM için karşı liste çıkaran İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, bu kez liste çıkarmayacağını açıkladı. Salıcı sosyal medya hesabından “Almış olduğum bu karar ne bir vazgeçiş ne de kabulleniştir” mesajını paylaştı. Genel Merkez, son dakika değişikliği yaşanmazsa blok listeyle seçime girecek. 60 üyeli PM ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri için güven oylaması yapılacak, ardından parti organları seçimine geçilecek. PM listesinden seçilecek MYK'da da bir değişiklik planlanmıyor. Kurultayda, görevden uzaklaştırılan İstanbul üst kurul delegeleri ile davaya konu 38’inci Olağan Kurultay'la göreve gelen doğal delegeler oy kullanmayacak. Özel, PM üyeleri ve MYK üyeleri de oy kullanmayacak. Kurultayda mutlak butlan ve kayyum tartışmalarına değinecek olan Özel’in sert bir konuşma yapacağı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Partiyi bölmeye çalışma” mesajı vereceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun kongreye katılıp katılmayacağı ise netlik kazanmadı. Genel Merkez önceki genel başkanlara davet gönderdi ancak Kılıçdaroğlu’ndan dönüş olmadı.



#siyaset
#CHP
#YSK
