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Pazar arabasının arkasından FETÖ’cü çıktı

İzmir’de FETÖ mensuplarına yönelik hücre evlerine yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. FETÖ'cülerden biri pazar arabası arkasında gizlenirken yakalandı.

14:50 . 17/08/2023 Perşembe
IHA
FETÖ’cünün yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

FETÖ’cünün yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

İzmir polisi tarafından, FETÖ/PDY Terör Örgütü mensuplarının örgütün vermiş olduğu talimat istikâmetinde sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri hücre evlerine bugün operasyon düzenlendi.

Pazar arabası arkasına gizlendi: Ekiplerin gözünden kaçmadı

Barındıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam ettikleri tespit edilen aralarında öğretmen, sohbet imamı, ByLock kullanıcısı, ihraç öğretmen, ihraç asker ve mütevellilerin bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonda; haklarında yakalama kararı bulunan 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananların arasında bulunan bir FETÖ’cünün pazar arabasının arkasına gizlendiği ve ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak gözaltına alındığı anlar ise kameraya yansıdı.Öte yandan, yapılan aramalarda; yüklü miktarda nakit para, dijital materyal ve 1 adet sahte kimlik ele geçirildi. Operasyona ilişkin şüphelilerin irtibatlı oldukları firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.



#FETÖ
#İzmir
#operasyon
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