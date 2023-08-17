Pazar arabasının arkasından FETÖ’cü çıktı

1970’lerde Yüksek İslam Enstitülerinin İlahiyat Fakültesine dönüştürülme sürecindeki önemli ayrışmadan bahsederken sehven İslâmî ilimler ifadesini kullandım. Konumuz farklı olduğu için enstitüden fakülteye geçişle ilgili herhangi bir ayrıntıya yer vermek istemiyorum ama FETÖ elebaşının bu olayı bir araç olarak kullandığı çok açıktı. Çünkü olaylar başladığında onlar da eyleme destek vermişlerdi. FETÖ’cüler bundan sonra Bank Asya’nın terör örgütünde kalması için düzenlenen eylemlere kadar herhangi