Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay’ın kaza sonucu şehit olduğunu açıkladı.Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay askeri araç kazası sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çalgay yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı.