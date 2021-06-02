Gündem Pençe-Şimşek operasyonunda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe-Şimşek operasyonunda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe-Şimşek operasyonunda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirdi" denildi.


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