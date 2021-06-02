Pençe-Şimşek operasyonunda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirdi" denildi.
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/IEHmKJc0My
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.