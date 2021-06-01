MSB: Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist hava operasyonu ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz. Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz.

Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/427TquRaqr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2021

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