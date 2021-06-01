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ANKARA

MSB: Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist hava operasyonu ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist hava operasyonu ile etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz. Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


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