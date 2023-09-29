Pendik'te sağanak sonrası istinat duvarı araçların üzerine çöktü

Pendik'te etkisini artıran yağış nedeniyle ana yollarda ve bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda güçlükle ilerledi.
İstanbul'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Dün kentin Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçesinde yollar göle dönerken bugün ise Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor.
Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli'de sağanağa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Yağıştan korunmak isteyenler otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.
Pendik'te etkisini artıran yağış nedeniyle ana yollarda ve bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda güçlükle ilerledi.
İstinat duvarı çöktü
Pendik'te aşırı yağıştan istinat duvarı işçi servisinin üzerine çöktü.
Serviste sıkışan 5 kişiden 4'ü kurtarıldı.
Öte yandan kuvvetli yağış nedeniyle özellikle Pendik'te bir çok yeri su bastı.