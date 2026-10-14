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Peş peşe 45 mesaj attı hapis cezasına çarptırıldı: Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar

Peş peşe 45 mesaj attı hapis cezasına çarptırıldı: Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar

15:00, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 16:26, 14/10/2026, Çarşamba
DHA
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Peş peşe 45 mesaj attı hapis cezasına çarptırıldı: Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar
Aynı gün akrabasına 45 mesaj gönderen sanık hakkında hapis cezası kararı verildi

Günlük hayatta iletişim kurmak amacıyla attığımız mesajlar, sınır aşıldığında beklenmedik hukuki yaptırımlarla sonuçlanabiliyor. İzmir'de bir kişinin, uyarılara rağmen aynı gün içerisinde akrabasına peş peşe 45 mesaj göndermesiyle başlayan adli süreç, Yargıtay'dan çıkan emsal niteliğindeki kararla son buldu. Mesaj trafiğini "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçu kapsamında değerlendiren yüksek mahkeme, sanığa verilen hapis cezasını onadı.

Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, akrabasına aynı gün içerisinde 45 mesaj gönderen sanığa, ‘Kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçundan verilen 2 ay 15 gün hapis cezasını onadı.

İzmir’de bir kişi, akrabasının aynı gün içinde kendisine çok sayıda mesaj gönderdiğini ileri sürerek şikayette bulundu. Şikayetçi dilekçesinde, rehberinde kayıtlı olmayan numaradan gönderilen mesajları önce gönderen kişiyi öğrenmek için cevapladığını, öğrendikten sonra da rahatsız edilmek istemediğini belirttiğini, buna rağmen mesajların devam ettiğini iddia etti. İzmir 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde aynı gün içinde akrabasına 45 mesaj gönderen sanık hakkında ‘Kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçundan dava açıldı. Yargılama sonucunda, şikayetçinin rahatsız edilmek istemediğini belirtmesine rağmen eylemini sürdürdüğü değerlendirilen sanık hakkında 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İSTİNAF BERAAT KARARI VERDİ

Sanığın karara itiraz etmesi üzerine dosya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25’inci Ceza Dairesine taşındı. İstinaf mahkemesi, taraflar arasında karşılıklı yazışmalar bulunduğunu, sanığın konuşmanın sonunda 'Rahatsız olduysan asla mesaj atmam' dediğini, mesajların aynı gün gönderildiğini ve sonrasında başka mesaj atılmadığını belirtti. Mahkeme, sanığın sırf karşı tarafın huzur ve sükununu bozmak amacıyla hareket ettiğinin ve suçun oluşması için gerekli ‘ısrar’ unsurunun gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını kaldırarak beraat hükmü kurdu.

YARGITAY BERAAT KARARINI BOZDU

Beraat kararının temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 12’nci Ceza Dairesine geldi. Yargıtay, kararı bozdu. Yargıtay kararında mesajları alan kişinin rahatsız edilmek istemediğini ve aksi halde şikayetçi olacağını bildirmesine rağmen sanığın bu uyarıyı dikkate almayarak toplam 45 mesaj gönderdiği belirtildi. Yargıtay, sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulması gerekirken beraat kararı verilmesini hukuka aykırı bularak kararı bozdu.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından dosyayı yeniden ele alan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25’inci Ceza Dairesi, sanığı ‘Kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Karar, sanık avukatı tarafından yeniden temyiz edildi. Sanık avukatı, müvekkilinin akrabası olan kişinin yalnızca hatırını sormak istediğini, rahatsız etme kastının bulunmadığını ve suçun unsurlarının oluşmadığını savunarak beraat talebinde bulundu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi kararında, yargılama işlemlerinin usul ve kanuna uygun yapıldığını, delillerin gerekçeli kararda değerlendirildiğini, sanığın eyleminin sabit olduğunu ve suç vasfı ile yaptırımın doğru belirlendiğini ifade etti. Daire, istinaf mahkemesinin kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmedip, sanığın temyiz isteminin esastan reddi ile 2 ay 15 gün hapis cezasının oy birliğiyle onanmasına karar verdi.

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