Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı

21:3827/02/2026, Cuma
IHA
Pide sırası bekleyen İ.Y’ye, F.K. tarafından tabancayla ateş edildi
Kocaeli'de bir fırında pide sırası bekleyen İ.Y'ye, F.K. tarafından tabancayla ateş açıldı. İ. Y. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli’de iftar öncesi pide kuyruğunda beklerken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı, saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iftar için fırında pide sırası bekleyen İ.Y’ye, F.K. tarafından tabancayla ateş edildi. İ.Y. kanlar içinde yerde kalırken, vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#İftar
#Pide Sırası
#Silah
