Gündem Pınarın babasına davadan vazgeç dediği iddia edilen CHPli Girgin En ufak bir ima varsa istifa ederim
POLİTİKA

Pınar’ın babasına “davadan vazgeç” dediği iddia edilen CHP'li Girgin: En ufak bir ima varsa istifa ederim

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi sonrası baba Gültekin'i arayarak "davadan vazgeç" dediği iddiasıyla ilgili konuştu. Pınar Gültekin'in cenazesinden bir gün sonra aileyi taziye amaçlı aradığını söyleyen Girgin, “En ufak bir ima ortaya çıkarsa sadece CHP'den değil milletvekilliğinden de istifa edeceğim” dedi.

Haber Merkezi Diğer
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddiası sonrası, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'den açıklama geldi.

Şoke eden iddia: CHP milletvekili vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babasına davadan vazgeçmesini teklif etti
GÜNDEM
Şoke eden iddia: CHP milletvekili vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babasına davadan vazgeçmesini teklif etti

Twitter hesabından açıklama yapan Girgin, aileyi arayan tek milletvekilinin kendisi olduğunu belirterek, "Pınar Gültekin'in cenazesinden bir gün sonra (23 Temmuz) mağdur ailesiyle taziye amaçlı aramanın dışında hiçbir diyaloğum olmamıştır. Buna rağmen insani amaçlı bir aramanın bu noktaya gelmesinden şaşkınım. Davaya benim müdahil olduğuma dair en ufak bir kanıt, en ufak bir teknik bulgu, en ufak bir ima ortaya çıkarsa ben sadece CHP'den değil milletvekilliğinden de istifa edeceğimi taahhüt ederim" dedi.

Pınar Gültekin'in öldürülmesi

Muğla’da kaybolduktan 5 gün sonra ormanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin’in eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından hunharca öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Avcı, genç kızı vahşice dövdüğünü, boğarak öldürüp, cesedini yaktıktan sonra, varille ormanlık alana bıraktığını itiraf etmişti. Avcı ifadesinde cinayeti kıskançlık krizi nedeniyle işlediğini söylemişti.

Muharrem İnce: CHP haftalık skandallarını üç günde bire düşürdü
GÜNDEM
Muharrem İnce: CHP haftalık skandallarını üç günde bire düşürdü

CHP’li vekil caniyi niye koruyor?
GÜNDEM
CHP’li vekil caniyi niye koruyor?

Tek kelime: Vahşet!
GÜNDEM
Tek kelime: Vahşet!
Abone Ol Google News
Gözümü açtığımda hastanedeydim

Gözümü açtığımda hastanedeydim

​Elazığ'daki 5,3'lük depremde pencereden atlayan genç.
Görüntüler tepki çekmişti

Görüntüler tepki çekmişti

​İş yerlerindeki Azerbaycan bayraklarını indiren kadına gözaltı.
Türk SİHAların Karabağdaki etkisi NATOnun ayarlarını bozdu: Böyle giderse kaybettik demektir

Türkiye'de ilk ve tek

Türkiye'de ilk ve tek

​Koç Üniversitesi ve İş Bankası sağlıkta önemli bir iş birliğine gitti.

İbrahim Karagül görevini devrediyor

İbrahim Karagül görevini devrediyor
Şanlıurfalı tenisi sevdi

Şanlıurfalı tenisi sevdi

​Kendi imkanlarıyla yaptıkları kortta raket sallıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.