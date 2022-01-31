Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiye Ateş’in tedavisini Türkiye’nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan’ın takip etmesini istedi.

Küçük Asiye, Sağlık Bakanlığının görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep’ten 25 Aralık’ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilerek tedavisine başlandı.

GÜNDEM Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'nin işitme sorunu giderildi

ARDI ARDINA OPERASYONLAR

Bir gün sonra ise Özkan ve ekibi tarafından yaklaşık 4 saat süren ilk seans ameliyatı ile Asiye’ye kalça ve sırtından doku nakledildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından Asiye, 2 gün sonra uyandırılıp, 29 Aralık’ta normal servise alındı. 14 Ocak’ta Asiye’ye kulağındaki hasar ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonlarda yapılmıştı. Küçük Asiye’nin 26 Ocak’ta işitme kaybına yönelik kulağına da operasyon yapılmıştı.

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HAYAT Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den güzel haber: Balon tekniğiyle saçlarına kavuşacak

37 GÜN SONRA TABURCU OLDU

Annesi Zeynep Ataş’in kucağında hafif ticari araca binen Asiye Ateş’in yüzünde maske ve keyfinin yerinde olduğu görüldü.





'BİR BUÇUK AY SONRA GERİ GELECEĞİZ'

Baba Hüseyin Ateş, “Çok iyiyiz Allah’a şükür olsun. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Şu anda Allah’a şükür durumu çok iyi. 1.5 ay sonra geri geleceğiz” dedi.

Yakınlarının aracıyla küçük Asiye ailesiyle havalimanına hareket etti.

OYNAT 00:20 Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye'den sevindiren haber: 37 gün sonra taburcu edildi Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ilk etapta planlanan tedavisi tamamlanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, 37. günde taburcu edildi. Gazetecilere el sallayan Asiye'nin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Baba Hüseyin Ateş, kızının sağlık durumunun iyi olduğunu ve 1.5 ay sonra kontrole geleceklerini söyledi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 Gaziantep'te geçen 22 Aralık'ta oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 26 Aralık'ta 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı.<br> Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Tamamen uyandırılan Asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak normal servise alındı. 'YAKIN ZAMANDA OLACAK'<br>Asiye'nin durumunun önceki günlere göre daha iyi olduğunu belirten baba Hüseyin Ateş \"Bugünlerde yüzündeki sinir damarlarından tekrar ameliyat olması gerekiyor. Yakın zamanda olacak. Asiye'nin birkaç isteği vardı. Biraz oyuncak istedi. Hayırseverler tarafından oyuncak geldi. Hamburgeri çok seviyordu, hamburger aldık. Yiyebiliyor ama yüzündeki sinirlerde tahribat olduğu için yerken sıkıntı yaşayabiliyor. Elini kolunu biraz biraz hareket ettirebiliyor. Asiye için sadece dua edin. Allah razı olsun. Devlet büyükleri A'dan Z'ye bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor\" dedi. 'YÜZ SİNİRLERİ İÇİN SİNİR YAMASI GEREKECEK'<br>Daha önce DHA'ya konuşan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye Ateş'in sağlık durumu ile ilgili bilgi vererek \"Maalesef köpekler, hem çene kemiğini hem de yüz sinirlerine tahribat vermiş. Öncelikli tamir edilmesi gereken yüz sinirleri. Gözü korumamız, ağzının simetrisini sağlamamız gerekiyor, bu da yüz sinirleriyle oluyor. Bunu onarmamız gerekiyor. Eğer her şey yolunda giderse 10 gün içerisinde ikinci bir ameliyat yapılabilir. Balonla saçlı derisine yönelik girişim yapacağız ama enfeksiyon için tetikteyiz. Bunu yapmak için beklememiz gerekiyor. Yüz sinirleri için sinir yaması gerekecek. Sinir yamasıyla eğer arada defekt varsa onarmamız gerekecek\" ifadelerini kullanmıştı. Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin son durumunu babası paylaştı Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'da doku nakli yapılan Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş, kızının yakın zamanda ameliyat olacağını hatırlatıp Asiye'nin hamburger ve oyuncak istediğini söyledi. Baba Ateş, Biraz oyuncak istedi. Hayırseverler tarafından oyuncak geldi. Hamburgeri çok seviyordu, hamburger aldık. Asiye için sadece dua edin" dedi.

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GÜNDEM Gaziantep'te iki pitbullun saldırdığı çocuğa kalçadan alınan doku nakledildi

FOTOĞRAF 19 Gaziantep'te, 22 Aralık'ta oturdukları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 26 Aralık'ta Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı. Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Tamamen uyandırılan Asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayırılarak normal servise alındı. 'İLK AMELİYAT BAŞARILIYDI'<br><br>Prof. Dr. Ömer Özkan, ilk ameliyatın başarılı geçtiğini, uygun koşulların oluşması halinde ikinci operasyonun 1 hafta, 10 gün içinde planlanacağını belirterek, \"Nakledilen dokunun daha stabilize olması için bekliyoruz. Asiye'nin sağlık durumu iyi, serviste izleniyor, ailesiyle beraber. Kompresyonla (destek) yürüyor. Yemeğini yiyor. Gayet iyi iletişim kurulabiliyor. Erken dönemdeki sıkıntıları hemen hemen atlattık\" dedi.<br> 'YÜZ VE SİNİRLE İLGİLİ SORUN VAR'<br><br>Gelecek hafta diğer kısımlarla ilgili operasyon planladıklarını kaydeden Prof. Dr. Özkan, \"Yüz ve sinirle ilgili bir sorunumuz var. Onun için de muayenesi sonucunda nasıl bir operasyon yapacağımızı planlayacağız. Yüz siniriyle ilgili bir operasyon planlıyoruz\" diye konuştu. Asiye'nin küçük yaşta olması nedeniyle büyük avantaja sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, günlük yaşamını hastanede sürdürdüğünü belirterek, büyük ameliyat ve travma geçirdiğini ama önemli riskleri atlattığını düşündüklerini söyledi. Özkan, Asiye'nin hayati riski atlattığını ama başka problem çıkabileceğini, buna benzer birçok hastaları olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Özkan, \"Bir yere doku naklederken başka yerine mümkün olduğunca zarar vermemeye çalışıyoruz, bu genel prensiptir zaten. O nedenle çocuğa en az zarar vererek ne kazandırırız, eski haline ne kadar yaklaştırabiliriz; onun için uğraşıyoruz. Mümkün olduğunca vücuduna zarar vermeden bu işlemleri yapmaya çalışacağız. Duymakla ilgili de kulağında ufak bir sıkıntısı olabileceğini sanıyorum. Onunla da ilgili arkadaşlarımız en az etkisi olsun, diye çalışıyorlar\" dedi. Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den haber var: İkinci ameliyata hazırlanıyor Gaziantep'te pitbull köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'da doku nakli yapılan Asiye Ateş'in (4) sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini söyleyen Prof. Dr. Ömer Özkan, ikinci ameliyat için uygun koşulların beklendiğini, 1 hafta, 10 gün içinde ikinci operasyonun yapılacağını açıkladı. BiP'te paylaş

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