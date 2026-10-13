PKK 4 kampı daha boşalttı: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik daha aşıldı. PKK, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde Hebat, Yajk, Sabri ve Sason barınma alanlarını boşalttı. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, PKK tüm alanlardaki faaliyetlerini bitirdikten sonra hedef, yasadan yararlanıp Türkiye’ye dönecek örgüt mensuplarını topluma kazandırmak olacak.
Terör örgütü PKK/KCK, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinin Baze alanında bulunan dört yasa dışı barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları, örgütün bu adımına ilişkin, “Bölgedeki istikrarın sağlanması ve Türk-Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi vizyonu, kararlı ve tavizsiz bir şekilde sürdürülmektedir. Yürütülen bu çok boyutlu süreç, ülkemizin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.
SÜREÇ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK
Türkiye’nin güvenliği açısından çatışma riski taşıyan terör kamplarının boşaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında PKK/KCK, Metina’nın Baze bölgesindeki sözde Hebat, Yajk, Sabri ve Sason barınma alanlarını terk etti. Güvenlik kaynakları, gelişmenin sürecin kararlılıkla sürdürüldüğünü gösterdiğini belirtti. PKK/KCK’nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılmasının ardından sürecin ilerleyen aşamalarında yasadan yararlanarak Türkiye’ye dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşı sağlanacağı belirtildi. Bundan sonraki süreçte örgüt mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.
HUZUR İÇİNDE YAŞAYACAĞIZ
Kaynaklar, “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi misyonu çerçevesinde atılan her adım milletimizin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacaktır” değerlendirmesini yaptı.