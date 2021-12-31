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POLİTİKA

PKK elebaşı Duran Kalkan: Mücadelemiz dostlarımızla daha etkili hale geldi

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan, yayınladığı videoda, 'dostlarımız' dediği kesimlerle yaptığı iş birliğini anlattı. Kalkan propaganda videosunda, "Dostlarımız daha da öne çıktılar mücadelede etkili hale geldiler. Şimdi AK Parti ve MHP çöküşte. Bunu biz söylemiyoruz CHP de İYİ Parti de DEVA Partisi de söylüyor. 'Herkes bizim gibi olsun' demiyoruz herkes kendi rengini korusun. Bunları yıkalım daha fazla ömrü uzamasın. İttifak konuları daha fazla gecikmemeli. Erdoğan, BM'de gösterdiği haritayı uygulamak istiyor" diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK elebaşı Duran Kalkan: Mücadelemiz dostlarımızla daha etkili hale geldi
PKK elebaşı Duran Kalkan

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, yayımladığı videoda, siyasi kanatları HDP'nin ittifak ortaklarına mesaj göndererek, 'dostlarımız' dediği kesimlerle yaptığı iş birliğini anlattı.

"MÜCADELEMİZ DOSTLARIMIZLA ETKİLİ HALE GELDİ"

Kalkan, "Sürekli eylem halinde geçen bir yıldı diyebiliriz. Mücadelemiz dostlarımızla daha etkili hale geldi. Daha güçlü mücadele edilse, karşıtız diyen herkes biraz daha tutarlı olsaydı daha ağır darbe yerlerdi. Bazı güçler o tutarlılığı göstermediler." diye konuştu.

MUHALEFETE ÇAĞRI: İTTİFAK KONULARI GECİKMEMELİ

Cumhur İttifakı'nın daha fazla ömrünün uzamaması gerektiğini belirten Kalkan, "İttifak konuları daha fazla gecikmemeli. Mücadelesiz durduk yere çökmüyor iktidar. Demokratik devrimle bu düzeni yıkmak önemli. AK Parti ve MHP çöküşte. Bunu biz söylemiyoruz CHP de İYİ Parti de DEVA Partisi de söylüyor. 'Bizim gibi olsunlar' demiyoruz, herkes kendi rengini korusun. AK Parti-MHP ittifakını yıkalım." ifadelerini kullandı.

PKK elebaşı Duran Kalkan: Mücadelemiz dostlarımızla daha etkili hale geldi
OYNAT 04:30
PKK elebaşı Duran Kalkan: Mücadelemiz dostlarımızla daha etkili hale geldi
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan, yayınladığı videoda 'dostlarımız' dediği kesimlerle yaptığı işbirliğini anlattı. Kalan propaganda videosunda 'Dostlarımız daha da öne çıktılar mücadelede etkili hale geldiler. Şimdi AK Parti ve MHP çöküşte. Bunu biz söylemiyoruz CHP de İYİ Parti de DEVA Partisi de söylüyor. 'Herkes bizim gibi olsun' demiyoruz herkes kendi rengini korusun. Bunları yıkalım daha fazla ömrü uzamasın. İttifak konuları daha fazla gecikmemeli. Erdoğan BM'de gösterdiği haritayı uygulamak istiyor' diye konuştu.

Konuşmasının bir bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantısında gösterdiği haritaya değinen terörist başı, "Erdoğan, BM'de gösterdiği haritayı yapmak istiyor. Şimdi herkes dikkatli olmalı" dedi.

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