PKK'nın kaçırdığı oğluna 'teslim ol' çağrısı yapan annenin feryadı

Van'da çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan ailelerin tepki yürüyüşü, perşembe günü 32 aile ile devam etti. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP il binası önündeki eyleme, Bitlis'in Tatvan ilçesinden katılan Saliha Mert, dağa kaçırılan oğlu için gözyaşı döküp, 'teslim ol' çağrısında bulundu.

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"Oğlum seni dört gözle bekliyoruz"

Oğlu Yetiş'in 23 yaşındayken 2015 yılında dağa kaçırıldığını anlatan Saliha Mert, "Oğlum orada çalışıyordu, kandırıp dağa kaçırdılar. Oğlumun zaafından, kimsesizliğinden, onun annesiz ve babasının yanında olmayışından yararlandılar. Ben oğluma sesleniyorum. Oğlum gel devletine teslim ol. Bizim devletimiz çok iyi. Askerimiz, polisimiz, hepimiz senin arkanda. Cumhurbaşkanımız, bakanımız hepsi bizim arkamızda. Neredeysen çık gel, devlete teslim ol. Seni dört gözle bekliyorum. Ne olur bana bir ses ver. Bir ses ver annene. Kurban olayım hepimiz perişan olduk. Seni çok özledik" diye feryat etti.

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