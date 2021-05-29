Gündem PKKnın kaçırdığı oğluna teslim ol çağrısı yapan annenin feryadı
VAN

PKK'nın kaçırdığı oğluna 'teslim ol' çağrısı yapan annenin feryadı

Van'da çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan ailelerin eylemine Bitlis'in Tatvan ilçesinden katılan Saliha Mert, 6 yıl önce İstanbul'da çalışırken dağa kaçırılan oğlu Yetiş'in teslim olması için çağrıda bulundu. Mert, "Oğlum gel teslim ol. Askerimiz, polisimiz, hepimiz senin arkandayız. Neredeysen çık gel. Bir ses ver annene. Seni dört gözle bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
PKKnın kaçırdığı oğluna teslim ol çağrısı yapan annenin feryadı
Saliha Mert

Van'da çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan ailelerin tepki yürüyüşü, perşembe günü 32 aile ile devam etti. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP il binası önündeki eyleme, Bitlis'in Tatvan ilçesinden katılan Saliha Mert, dağa kaçırılan oğlu için gözyaşı döküp, 'teslim ol' çağrısında bulundu.

HDP'den Evlat Nöbeti tutan ailelere büyük saygısızlık: Seslerini müzikle bastırmak istediler
GÜNDEM
HDP'den Evlat Nöbeti tutan ailelere büyük saygısızlık: Seslerini müzikle bastırmak istediler

"Oğlum seni dört gözle bekliyoruz"

Oğlu Yetiş'in 23 yaşındayken 2015 yılında dağa kaçırıldığını anlatan Saliha Mert, "Oğlum orada çalışıyordu, kandırıp dağa kaçırdılar. Oğlumun zaafından, kimsesizliğinden, onun annesiz ve babasının yanında olmayışından yararlandılar. Ben oğluma sesleniyorum. Oğlum gel devletine teslim ol. Bizim devletimiz çok iyi. Askerimiz, polisimiz, hepimiz senin arkanda. Cumhurbaşkanımız, bakanımız hepsi bizim arkamızda. Neredeysen çık gel, devlete teslim ol. Seni dört gözle bekliyorum. Ne olur bana bir ses ver. Bir ses ver annene. Kurban olayım hepimiz perişan olduk. Seni çok özledik" diye feryat etti.

Evlat nöbetindeki anneden kızına: Hasret canıma tak etti teslim ol
GÜNDEM
Evlat nöbetindeki anneden kızına: Hasret canıma tak etti teslim ol

Evlat nöbetindeki acılı annenin haykırışı: Kemiğini bile size bırakmayacağım
GÜNDEM
Evlat nöbetindeki acılı annenin haykırışı: Kemiğini bile size bırakmayacağım

Evlat nöbeti Muş'ta da devam ediyor: 'Çocuğum gece gündüz gözümün önünden gitmiyor'
GÜNDEM
Evlat nöbeti Muş'ta da devam ediyor: 'Çocuğum gece gündüz gözümün önünden gitmiyor'
Abone Ol Google News
Beylikdüzünde bulundu

Beylikdüzü'nde bulundu

​Nesli tükenmek üzereydi şehrin göbeğinde ortaya çıktı.
Cinayeti itiraf etti

Cinayeti itiraf etti

40 gündür kayıp olan Fatma'nın cesedi gömülü olarak bulundu.
Uluslararası basın Taksim Camiinin açılışı sonrası yine provokatif haberlere imza attı

Erdoğan Albayrak Grubu'nun Hat Sanatı Sergisini ziyaret etti.

Meteorolojiden Ankara ve bazı illeri uyardı.

​Taksim iki asır sonra camisine kavuştu.

​HDP, Millet İttifakı üzerindeki baskısını artırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.