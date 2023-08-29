PKK'ya peş peşe darbeler: Yedi terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak'ın kuzeyinde de iki terörist etkisiz
MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
MSB'den yeni açıklama
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Böyle toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.