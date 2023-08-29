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PKK'ya peş peşe darbeler: Yedi terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bugün düzenlenen operasyonlarda toplam yedi PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

16:35 . 29/08/2023 вторник
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi"
denildi.

Irak'ın kuzeyinde de iki terörist etkisiz

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB'den yeni açıklama

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Böyle toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.




#Milli Savunma Bakanlığı
#terörist
#PKK
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