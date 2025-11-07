Yeni Şafak
PM'ye ittifak ayarı

Mehmet Güney
04:007/11/2025, Cuma
Özgür Özel.
Özgür Özel.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28-30 Kasım tarihlerinde yapılacak 39’uncu Olağan Büyük Kurultay için hazırlıklarını sürdürüyor.

Özel, partinin en önemli yönetim organı olan Parti Meclisi (PM) listesini oluştururken kapsayıcı bir yaklaşım benimseyeceğini açıklamıştı. PM’de parti içi muhalefetten bazı isimlere de yer vermeyi planlayan Özel’in bu adımının, kurultayda liste delinmesi riskini en aza indirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Muhalif kanattan listeye girmesi beklenen isimler arasında İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı öne çıkıyor. Özel’in kapsayıcı liste stratejisinin aynı zamanda CHP’nin dışarıya da birleştirici ve ittifaklara açık bir görüntü vermesine katkı sağlayacağı görüşü hakim. Bu yaklaşımın, yeni seçim ittifaklarına da zemin hazırlayacağı değerlendiriliyor.



#CHP
#Özgür Özel
#Siyaset
