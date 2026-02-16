Prefabrik evde yangın faciası: Karı-koca yanarak can verdi

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde prefabrik köy evinde çıkan yangında 64 yaşındaki Osman Türkmen ile 62 yaşındaki eşi Fikriye Türkmen yanarak hayatını kaybetti.
Yenierice köyü Bahçesaray mevkisinde Osman Türkmen (64) ve Fikriye Türkmen (62) çiftinin yaşadığı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.
Haber verilmesiyle olay yerine Uşak ve Sivaslı belediyelerinin itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi, Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, olay yerine gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.