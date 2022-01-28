Putin Türkiye'ye geliyor: Türkiye’den diplomasi atağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz ve çatışma ihtimaline karşı “Gerekirse Moskova’ya gider görüşürüm” diyerek bizzat arabuluculuk teklifi yapmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan

Rusya ile Ukrayna arasındaki mevcut gerilimin yeni bir krize dönüşmeden çözülmesini istediğini belirten Erdoğan, Putin ve Zelenski’ye bu mesajlarını ilettiğini söylemişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Türkiye’ye davet ettiklerini açıklayan Erdoğan,“Ülkemizde kendisiyle ikili bir görüşmeyi de yapmak suretiyle bazı adımları atalım istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

PUTİN MEMNUNİYETLE KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine Kremlin’den olumlu yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitriv Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Erdoğan’ın Türkiye davetini memnuniyetle kabul ettiğini açıkladı.

Putin

OLİMPİYATLARDAN SONRA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Putin’in Türkiye ziyaretinin Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı kapsamında olacağını ve Pekin Olimpiyatları'ndan sonra gerçekleşeceğini açıkladı.

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Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurt Dışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baipo Temon ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuya ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin son gelişmeleri hatırlattı. Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna ile ikili temaslarının da bu süreçte yoğun gerçekleştiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Hem Rusya’yla hem Ukrayna’yla Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmamız var. Ve bu toplantılar bir sene Türkiye’de oluyor bir sene o ülkelerde oluyor. Şimdi Ukrayna ile olan bu zirvemiz Ukrayna’da gerçekleşecek. Ev sahipliği sırası Ukrayna’da. Rusya ile gerçekleştireceğimiz zirvenin ev sahipliğini ise biz yapacağız. İşte bu toplantıyı gerçekleştirmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Putin’i Türkiye’ye davet etti. Ocak ayı içerisinde bazı tarih önerileri oldu karşılıklı ama uymadı. Şimdi önümüzdeki süre içinde özellikle Putin, Pekin Olimpiyatları'ndan döndükten sonra bir tarih verebileceklerini de arkadaşlarımıza söylemişler. Bugün Peskov da bu doğrultuda bir açıklama yaptı. Biz Ukrayna’ya gideceğiz, zirvemizi gerçekleştireceğiz ve en kısa zamanda Rusya ile de bu zirveyi gerçekleştirmek istiyoruz.”

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MGK'DA GÜNDEM RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Gerilimin kimseye faydası yok

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisi’nde, Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin artmasının hiç kimsenin menfaatine neticeler doğurmayacağına vurgu yapılarak, taraflara, sağduyu içinde tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride şunlar kaydedildi: “Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında artan gerginlik ele alınmış, gerilimin artmasının hiç kimsenin menfaatine neticeler doğurmayacağına dikkat çekilerek, tüm taraflara sağduyu içinde tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur. Güney Kafkasya’da barış ve istikrarı güçlendirmek amacıyla kurulan mekanizmaların ve sarf edilen gayretlerin Türkiye ve Ermenistan başta olmak üzere, tarafların yapıcı ve samimi çabalarıyla ilerletilmesine atfedilen önem vurgulanmıştır. Uluslararası hukuku pervasızca ihlal eden ve çarpıtan, antlaşmalar hilafına adaları silahlandırmayı ısrarla sürdüren Yunanistan, diyalog ve iş birliği çağrılarımıza samimiyetle karşılık vermeye davet edilmiş, Ege ve Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerimizin korunması hususundaki kararlılığımız tekraren hatırlatılmıştır.”

Türkçe bir beka meselesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkçemizi korumanın bir beka meselesi olduğunu söyledi. Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni’nde konuşan Erdoğan, sosyal medyada kullanılan dilin Türkçe için tam bir felaket habercisi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında “Türkçemizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka meselesidir” ifadelerini kullandı.

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