Raylarda ilerleyen otomobilden tehlikeye davetiye

Raylarda ilerleyen otomobilden tehlikeye davetiye

22:3215/02/2026, Pazar
IHA
Raylara giren sürücü, çıkmak için geri manevra yaptı.
Raylara giren sürücü, çıkmak için geri manevra yaptı.

Eskişehir’de tramvay yoluna giren bir otomobil, raylar üzerinde bir süre ilerledikten sonra geri manevra yaparak trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Sürücünün kontrolsüz hareketleri hem tramvay hattını hem de diğer araçları riske attı. Olayda olası bir kazanın eşiğinden dönüldü.

Eskişehir’de raylara girerek bir süre ilerleyen otomobil, tramvay hattının dışına çıkmak için geri manevra yaparak trafiği tehlikeye düşürdü.

Tepebaşı ilçesi Sivrihisar 2 Caddesi üzerinde seyreden bir otomobil, tramvay yoluna girdi. Rayların üzerinde bir süre ilerleyen araç, daha sonra hattan çıkabilmek için geri geri gitti. Sürücünün tramvay hattındaki bu ilerleyişi tehlikeye davetiye çıkardı.



