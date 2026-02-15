Raylarda ilerleyen otomobilden tehlikeye davetiye

Eskişehir’de raylara girerek bir süre ilerleyen otomobil, tramvay hattının dışına çıkmak için geri manevra yaparak trafiği tehlikeye düşürdü.

Tepebaşı ilçesi Sivrihisar 2 Caddesi üzerinde seyreden bir otomobil, tramvay yoluna girdi. Rayların üzerinde bir süre ilerleyen araç, daha sonra hattan çıkabilmek için geri geri gitti. Sürücünün tramvay hattındaki bu ilerleyişi tehlikeye davetiye çıkardı.