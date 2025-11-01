Reel politik ve jeopolitik Türkiye karşıtlığını bitirdi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz hafta içi Türkiye’yi ziyaret etti. Ziyaret, “Türkiye’nin NATO’daki önemi, AB Türkiye ilişkilerini geliştirmek, göç ve güvenlik konularında üst düzey diyaloglar yürütmek” başlığı ile duyuruldu. Peki Merz, Ankara’da bu hedeflere ulaştı mı? Reel politik ya da jeopolitik gerçekçilik, Avrupa başkentlerinde son on yıla damgasını vuran dogmatik Türkiye karşıtlığı sürecini sonlandırmış durumda. İktidara gelmesiyle ülke içindeki sorunları kucağında bulan Friedrich Merz, Trump yönetimine mesafeli bir lider. Almanya aynı zamanda Rusya dış politikasının yakın vadeli bir hedefi durumunda. Daha Merz Türkiye’den ayrılmadan, ABD yönetimi Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’daki askeri birliklerinden bir bölümünü geriye çekeceğini açıklıyor. Bu haber Almanya ve Polonya’da kaygı ile karşılanıyor. Haber gelecekteki Almanya–Türkiye yakınlaşmasının parametrelerini ortaya koyuyor. Gelişmeler Almanya’yı Avrupa güvenlik mimarisinde kanat ülke konumuna getiriyor, Türkiye’yi de. Merz’in Türkiye ziyareti ilk olabilir ama Ankara buluşması iki ülke liderlerinin üçüncü resmi teması. Seçilen günün, Türkiye-Almanya İşçi Göçü Anlaşması'nın 64. yıl dönümü olması mesajın önemini de gösterdi.

Türkiye, Katar ve Almanya’nın, Sultan II. Abdulhamid döneminde yapılan ‘Hicaz Demiryolu Hattını’ yeniden hizmete alacak bir imar süreci içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Alman basınında ‘‘Bağdat Demiryolu’’ olarak bilinen tarihi hattın, yeniden canlanacağı haberleri yer alıyor. Bu haberleri Erdoğan’ın vurguladığı ‘İki ülke bakanlarının Gazze’ye insanı yardım ile görevlendirdiği’’ açıklaması ile birlikte okumak gerekiyor. Her ne kadar Merz ile Erdoğan’ın İsrail konusunda farklı üsluplara sahip olduğu vurgulansa da Merz Ankara’da ‘İsrail’in her kararına onay verecek’ değiliz demesi önemli. Suriye’nin yeniden inşasında bir Türk-Alman yatırım planından da söz edebiliriz. Suriye’nin istikrara kavuşmasıyla Katar doğal gazının Suriye ve Türkiye üzerinden Almanya’ya ulaşması artık mümkün. Rusya’nın hedeflerini geç de olsa algılayan Almanya, Ukrayna savaşı ile savunma doktrinine yeniliyor. Bunda ülke içerisinde Rusya kaynaklı olduğuna inanılan sabotaj furyasının büyük etkisi var. Özellikle bu sabotajlara Alman halkı içerisinden yataklık edenlerin olduğuna inanılıyor. Bu hafta Düsseldorf yakınlarında bir binada Neo-Nazilere ait makinalı tüfekten, mayınlara, hafif toplara kadar yüzlerce silah ele geçirildi. Böylesi bir ortamda Almanya’daki en büyük azınlığı oluşturan Türkler bir istikrar unsuru olarak anlam kazanıyor. Avrupa’da yeni savunma fonları oluşturuluyor. Savunma sanayinde aktif Türk firmalarının Avrupa’ya açılımı tartışılıyor. Avrupa’daki cephane tedariki dar boğazının Türkiye ile aşılması gündemde. Bu kapsamda Alman Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer de geçtiğimiz aylarda Türkiye’yi ziyaret etmiş bulunuyor. Başbakan Friedrich Merz döneminde yeni bir döneme işaret eden bir çok olumlu adım var. Bu adımlar doğuda Türkiye’nin yer aldığı yeni Avrupa’nın bir habercisi olarak karşımızda duruyor.