Rekabet Kurumu açıkladı: Storytel'e yönelik soruşturma sonlandırıldı

"Taahhütlerin bağlayıcı hale geldiği tarihten önce yayınevleri/hak sahipleri ile imzalanmış ve bir yıl veya daha uzun süredir yürürlükte olan mevcut seslendirme lisans sözleşmeleri, Storytel'e belirli bir kitabın sesli kitap formatını üretmek için münhasır bir hak sağlamayacak şekilde tadil edilecektir. Taahhütlerin bağlayıcı hale geldiği tarihten önce imzalanmış ve bir yıldan kısa süredir yürürlükte olan mevcut seslendirme lisans sözleşmeleri, ilgili sözleşmenin imza tarihinden itibaren birinci yılını doldurmasıyla beraber Storytel'e münhasır bir hak sağlamayacak şekilde tadil edilecektir. Taahhütlerin bağlayıcı hale geldiği tarihten sonra imzalanan seslendirme lisans sözleşmeleri, Storytel'e belirli bir kitabın sesli kitap formatını üretmek için münhasır bir hak sağlamayacaktır. İçerik dağıtım sözleşmeleri aracılığıyla dağıtılan içerik üzerinde Storytel'e münhasırlık/tam ruhsat sağlanmayacaktır. Seslendirme anlaşmaları, ses sanatçılarının münhasıran Storytel için seslendirme yapması yönünde bir yükümlülük içermeyecektir"