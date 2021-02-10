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RİZE EMLAK

Rize'de dolgu zemin tespiti: Binalar birbirine yaslanarak ayakta duruyor

Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan ve korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda, kentsel dönüşüm projesi başladı. Dolgu zeminin fore kazık çakılarak güçlendirilmesi ile başlayan projede tahliyeleri süren riskli yapıların yıkımına geçilecek. Rize Valisi Kemal Çeber, “Dolgu alanında 50-60 yıl öncenin tekniğiyle yapılan binalar adeta birbirine yaslanarak ayakta duruyor “dedi.

Haber Merkezi DHA
Rize'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında tahliyeleri süren riskli yapıların yıkımına geçilecek.
Rize'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında tahliyeleri süren riskli yapıların yıkımına geçilecek.

Rize'de, 1960'lı yılların ortalarında, dönemin belediye başkanı Ekrem Orhon tarafından deniz dolgusu başlatıldı. Büyük taşlarla doldurulan, arasına kum veya balçık gibi malzemelerle dolgu yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. Ekrem Orhon 'Denizi kara, karayı para yapan başkan' olarak anıldı. Şehir merkezinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan dolgu alanı üzerinde ilk etapta 3 kat halinde yapı izni verildi, ancak geçen sürede, dolgu alanına yüksek katlı binalar inşa edildi. Bugüne kadar aralarında valilik, belediye başkanlığı, kültür merkezi, adliye gibi kamu kurumlarının da yer aldığı çok sayıda binanın inşa edildiği alanda yaklaşık 70 bin kişi yaşıyor.

DHA
Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan ve korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda, kentsel dönüşüm projesi başladı.

4 BİN 174 YAPIDA KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLANDI

Kente, 173 bin metrekarelik dolgu alanında korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Rize Belediyesi'nce yürütülen çalışma ile daha az katlı, kentin kültürüne ve mimarisine uygun yapılar inşa edilecek.

Azaltılacak yapı yoğunluğu Salarha beldesinde 52 bin metrekare ile Yağlıtaş Mahallesi’nde 207 bin metrekarelik iki yeni rezerv alanına taşınacak. Kentsel dönüşüm projesinde ilk etapta yıkılacak belediye bloklarının bulunduğu 23 dönümlük alanın güçlendirilmesi için fore kazıklı önlem alınıyor. Alanın kuzey hattına 16 metrelik 112 fore kazık çakılıyor. Bu süreçte binaların tahliye ile birlikte yıkımı gerçekleşecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları 2 yılda tamamlanacak.

DHA
Dolgu alanları üzerinde yapılan binaların çoğunun korozyonun etkisi altında olduğu belirtildi.

‘ESTETİK KAYGI DEĞİL CAN GÜVENLİĞİ İÇİN’

Rize'de kentsel dönüşüm çalışmasının estetik kaygısı ile yapılmadığını belirten Rize Valisi Kemal Çeber, “Kentsel dönüşüm projesindeki temel kaygımızın estetik olmadığını can güvenliği olduğunu herkesin bilmesini istiyorum.

  • Özellikle sahil dolgu alanında 50-60 yıl öncenin tekniğiyle ve o günün imkânlarıyla yapılmış binalarımız var. Her birinin ilk başlangıcında ikişer üçer katlı ruhsatlandırılmasına rağmen bugün sekizer onar katlı binalar olduğunu görüyoruz. O binaların sütunlarına dokunulduğu zaman tuğlaların ve oradaki betonun elinizde ufalandığını demirlerin amatör gözle bile demir olmaktan çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Oradaki binalarımız adeta birbirine yaslanarak ayakta duruyor. Bizler de bunun için kentsel dönüşümü çok önemsiyoruz” dedi.
DHA
Korozyon tehdidi altındaki binaların 25 ila 40 yıllık olduğu belirtildi.

'SON AŞAMAYA GELDİK'

Kentsel dönüşüm için 2 yıldır sürdürülen bürokratik ve alt yapı çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Çeber, "Rize mimarisini ve bu coğrafyaya uygun yapıları da kullanarak çok estetik bir alan yaratmaya gayret ediyoruz. Özellikle de TOKİ ve Rize Belediyesi merkezdeki çalışmayı götürüyor. Bu anlamda son aşamaya geldik.

  • 15 Şubat’a kadar tahliyelerin yapılması gerektiği yazıları herkese yazıldı. Pandemi sürecinin etkileriyle veya önümüze çıkan teknik nedenlerden dolayı tarihler zaman zaman esneyebilir. Ama Rize’de herkesin kafasındaki bir soru işareti halloldu. Yani, yıllardır biz burada kentsel dönüşüm deriz, hep bu gündeme getirilir, ama bir şey olduğu yok, yine bir şey olmayacaktır algısının kafalardan atıldığını ve bu işin başlatıldığını artık görüyoruz” diye konuştu.
DHA
Kente, 173 bin metrekarelik dolgu alanında korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi.

DOÇ. DR. SÜME: 'BİNALARDA KOROZYON TEHDİDİ VAR'

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Veli Süme, dolgu alanları üzerinde yapılan binaların çoğunun korozyonun etkisi altında olduğunu belirterek bu etkinin günden güne arttığını söyledi.

Rize'de dolgudaki binaların yüzde 80'inin korozyon tehdidi altında olduğunu söyleyen Doç. Dr. Süme, "Rize normalde 4'üncü derece deprem bölgesi olmasına rağmen Doğu Anadolu fay hattı kuzeye doğru kaydı ve bunun neticesinde konunun uzmanları tarafından Rize 3'üncü derece deprem bölgesine alındı. Artık biz binalarımızı projelendirirken deprem yüklerini hesaba katmak durumundayız. Rize'de olabilecek minimum bir depremde binalarımız çok büyük risk altında. 4'ün üzerinde bir deprem Rize'de şiddet itibariyle çok yıkıcı bir etki bırakacaktır" dedi.

'TEMEL YALITIMI İYİ YAPILMALI'

Korozyon tehdidi altındaki binaların 25 ila 40 yıllık olduğunu kaydeden Doç. Dr. Süme, şunları dedi:
"Zaman içerisinde teknik ve teknolojide önemli gelişmeler oldu. Bunlardan en barizi elle beton dökümü artık yapılmıyor, bunun yerine hazır beton kullanıyoruz. Binalarda temel yalıtımı yapılmalı. Özellikle Rize'de, Doğu Karadeniz'de temel yalıtımına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Günümüz malzemeleri ile gayet güzel temel yalıtımları yapılabiliyor, dolayısıyla bugünden itibaren yapılabilecek binalarda teknik ve teknolojiye uyulduğu sürece herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Biz yapı elemanlarının ömrünü yüzyıl olarak hesaplarız, bunun artısı eksisi olabilir, kullandığınız malzeme, mühendislik yöntemleri ile değişmekte. Korozyon, yapı elemanlarının kanseri gibidir. Korozyon bina ömürlerini yüzde 30 düşürür, buna ele dökülen betonların kalitesizliğini de ilave ederseniz binaların normalde 100 yıl olması gereken ömürleri 30-35 yılda sona eriyor."

Rize'de ‘Pisa Kuleleri’ olarak anılan eğimli binalar yıkılıyor
FOTOĞRAF 11
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Taşlıdere Mahallesi'nde, deniz dolgusu ve heyelanlı alan üzerine yaklaşık 30 yıl önce inşa edilen 72 daireli 3 blok ile yanlarında yer alan 6 katlı 24 daireli bir başka binanın zemininde kayma meydana geldi. Kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan binalar, bölgede 'Pisa Kuleleri' diye anılmaya başlandı.
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Gün geçtikçe binalardaki eğim artarken, 24 daireli bina ile bitişiğindeki bina arasında boşluk oluştu. Yüzde 6 dolayında eğim olduğu belirlenen yapılar, sahipleri tarafından demir direklerle güçlendirilmeye çalışıldı.
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YIKIM BAŞLADI <br> <br> Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Rize Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında 4 binanın da yıkımına karar verildi. Binalar için hak sahiplerine, tebligatlar yapıldı. Sahipleri tarafından tahliye işlemleri tamamlanan yapılarda yıkım başladı. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılan binaların yerine yeni binalar inşa edilecek.
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Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Serkan Savaş, “Taşlıdere Mahallesi’nde bulunan bu binalar yaklaşık 20- 25 yıldır zemin kaynaklı etmenlerden dolayı eğilmeye başlamışlardı. Buraya Pisa Kuleleri adı verilmişti.
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İl Müdürlüğü olarak riskli yapı tespitlerini onayladık, tahliye için vatandaşlarımıza sürelerini verdik. Vatandaşlarımızla tamamen istişare ederek, uzlaşı ve kimseyi kırmadan dün itibari ile tahliyelerimizi tamamlayarak bugün yıkımlara başlamış bulunuyoruz” dedi.
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Yıkımlar bittikten sonra vatandaşlara bakanlık tarafından kira yardımlarının başlayacağını söyleyen Savaş, “Toplu Konut İdaresi ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü proje çalışmasına devam etmektedir. En kısa zamanda sağlamlığı ile 21'inci yüzyıla uygun, yöresel mimariye hakim, binalar vatandaşlarımızın beğenisine ve uzlaşısına sunulacaktır” diye konuştu.
Title
Rize'de ‘Pisa Kuleleri’ olarak anılan eğimli binalar yıkılıyor
Title
Rize'de ‘Pisa Kuleleri’ olarak anılan eğimli binalar yıkılıyor
Title
Rize'de ‘Pisa Kuleleri’ olarak anılan eğimli binalar yıkılıyor
Title
Rize'de ‘Pisa Kuleleri’ olarak anılan eğimli binalar yıkılıyor
Title
Rize'de ‘Pisa Kuleleri’ olarak anılan eğimli binalar yıkılıyor
Rize'de ‘Pisa Kuleleri’ olarak anılan eğimli binalar yıkılıyor
Rize'de, dolgu zemin üzerine 30 yıl önce inşa edilen ve zeminde meydana gelen kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan 12 binanın yıkımına başlandı. 142 daire ve 24 dükkan bulunan ve 'Pisa Kuleleri' diye anılan riskli binaların yerine kentsel dönüşümle yeni binalar inşa edilecek.


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