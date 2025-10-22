Yeni Şafak
Rize’de düzenlenen uluslararası zirveye Erdoğan’dan mesaj: Türkiye’nin ekonomik vizyonuna katkı sağlayacak

09:47 22/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
AA
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan "22 farklı ülkeden araştırmacı ve akademisyenin geniş bir yelpazede bildirilerini tebliğ edeceği kongre, inanıyorum ki gelecekteki çalışmalar için güçlü bir zemin oluşturacaktır. Zirvemiz İyidere Lojistik Limanı ve yakın zamanda hayata geçirmeyi öngördüğümüz organize sanayi bölgesi ikinci etabı başta olmak üzere pek çok alanda yeni işbirliklerinin kurulmasına vesile olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, 22 ülkeden araştırmacı ve akademisyenlerin bildiri sunacağı Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi Zirvesi'nin gelecekteki çalışmalara güçlü bir zemin oluşturacağını belirtti.
Erdoğan, Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi Zirvesi'ne gönderdiği videolu mesajda, zirvenin herkes için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Karadeniz'in parlayan yıldızı Rize'de uluslararası niteliğe sahip böyle bir programın düzenlenmesini anlamlı bulduğunu belirten Erdoğan, ilk kez tertip edilen bu organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden iştirak eden tüm katılımcılara, kongre ve zirveye yapacakları katkılar için şükranlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"22 farklı ülkeden araştırmacı ve akademisyenin geniş bir yelpazede bildirilerini tebliğ edeceği kongre, inanıyorum ki gelecekteki çalışmalar için güçlü bir zemin oluşturacaktır. Zirvemiz de İyidere Lojistik Limanı ve yakın zamanda hayata geçirmeyi öngördüğümüz organize sanayi bölgesi ikinci etabı başta olmak üzere pek çok alanda yeni işbirliklerinin kurulmasına vesile olacaktır. Her iki programın gerek Rize'miz gerekse bölgemiz için ekonomik, ticari, sınai ve akademik faaliyetler bağlamında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu düşüncelerle organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ediyor, programın ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmesini diliyorum."


