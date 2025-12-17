Yeni Şafak
RTÜK'ün inceleme başlattığı dizi yayından kaldırıldı

09:4917/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
Jasmine
Jasmine

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) hakkında inceleme başlattığı Jasmine dizisi TV+ platformu tarafından içerik arşivinden çıkarılarak yayından kaldırıldı.

HBO Max ile ortak lisans anlaşması bulunan TV+ platformu, içerik arşivinde yer alan Jasmine dizisini yayından kaldırdı. Karar, platform kullanıcıları arasında dikkat çekerken kaldırılma gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

"Genel ahlaka aykırı"

Dizide yer alan ve aile yapısını bozacağı iddia edilen sahneler sebebiyle RTÜK dizi hakkında inceleme başlatmıştı. RTÜK açıklamasında,
"Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle inceleme başlatılmıştır"
ifadesi kullanılmıştı.




#RTÜK
#TV+
#Jasmine
#dizi
