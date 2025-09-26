Yeni Şafak
Ruhsatsız iş yerine operasyon: Çok sayıda yabancı uyruklu yakalandı

22:2526/09/2025, Cuma
IHA
Operasyon sonucu iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Bursa'da ekipler, Gemlik-Orhangazi yolu üzerindeki ruhsatsız bir iş yerinde yabancı uyruklu şahısların çalıştırıldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla çalışma izni bulunmayan 33 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Operasyon düzenlenen iş yerinin ruhsatının olmadığı da belirlendi.

Bursa’da ruhsatsız bir iş yerinde çalışma izni bulunmayan 33 yabancı uyruklu şahıs yakalandı, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gemlik-Orhangazi yolu üzerindeki ruhsatsız bir iş yerinde yabancı uyruklu şahısların çalıştırıldığını tespit etti. 26 Eylül Cuma günü düzenlenen operasyonda, çalışma izni bulunmayan 33 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. İncelemelerde, geçmiş dönemlerde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyrukluları temin ederek Gemlik ilçesinde kiraladığı adreslerde barındırdığı ve servis araçlarıyla iş yerine getirdiği belirlenen iş yeri sahibi H.Y. gözaltına alındı. Ruhsatsız iş yerinde çalışma izni olmayan şahıs çalıştırılması nedeniyle ilgili kurumların bilgilendirildiği, şüpheli H.Y. hakkında düzenlenen tahkikat evraklarıyla birlikte adli makamlara sevk edileceği bildirildi.



#Bursa
#Operasyon
#Yabancı Uyruklu
