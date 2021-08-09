Merak etme dedenin devri kapandı

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saraçoğlu, ekonomiyi hedef aldı. Saraçoğlu, hükümetin bankalardaki döviz hesaplarına el koyacağını ima ederek yatırımcıları ve tasarruf sahiplerini panikletmek istedi.

DOLAR HESABI OLANLAR CESUR!

Twitter hesabında, “Türk bankalarındaki USD hesaplarına güvenenleri alkışlıyorum. Neden alkışlıyorsun derseniz cesaretlerinden dolayı” diyen Saraçoğlu’nun kariyeri ve geçmişi, bu mesajın niyetinin sorgulanmasına neden oldu. Eski IMF ekonomisti olan Saraçoğlu, 1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanlığı, 1996’da ise ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptı.

DANIŞMANI OLDUĞU 3 BANKA BATTI

Sırasıyla danışmanı olduğu bankalar Bankekspres, İnterbank ve Egebank battı. O dönem medyada Egebank’tan 40 bin dolarlık danışmanlık ücreti aldığı belirtilen Saraçoğlu aynı zamanda bu bankayla bağlantılı bir off-shore bankadan 500 bin dolar ucuz kredi aldığı için suçlandı. Saraçoğlu, Egebank soruşturmasında Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde ‘sanık’ olarak ifade de verdi.

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SAHİBİNİN SESİ

Saraçoğlu, ekonomiye yön veren ABD’nin ünlü Carnegie Vakfı’nın bir dönem üyesi olarak da tanınıyor. Saraçoğlu’nun, Carnegie Uluslararası Barış için Bağış Komitesi’nin başkanı ve 1989’da Ankara’da büyükelçilik görevinde bulunan neocon Morton Abromowitz’in referansıyla bu vakfa üye olduğu ifade ediliyordu.

Şükrü Saraçoğlu

DEDESİ MALLARA EL KOYDU

Hükümetin bankadaki döviz hesaplarına el koyacağı şeklinde algı operasyonu yapan Saraçoğlu, aynı zamanda azınlıkların mallarına el konulmasına yol açan 1942 tarihli ünlü Varlık Vergisi’nin mimarı Başbakan Şükrü Saraçoğlu’nun torunu. Saraçoğlu 2 ay önce sosyal medyadaki bir tartışma üzerine Varlık Vergisi’ni, “Bir devlet adamı harbi finanse edecek parayı bulmak zorunda. Bazıları Aşkale’ye (çalışma kampı) gidecekse gitsinler” diyerek savunmuştu. Varlık Vergisi ile 2 ay içerisinde azınlıklara ait binlerce gayrimenkul el değiştirmiş, Aşkale’de çalışma şartları ve yaşlılıktan dolayı 21 kişi ölmüştü.

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1990’lı yıllarda ekonomiye yön veren eski Merkez Bankası Başkanı ve Devlet Bakanı Rüşdü Saraçoğlu, tasarruf sahipleri ve Türkiye’deki yabancı yatırımcıları panikletmek için “bankadaki döviz hesaplarına el konulacağını” ima etti. Ekonomiyi hedef alan Saraçoğlu, 1942’de Varlık Vergisi’yle azınlıkların mallarına el koyan dedesi Şükrü Saraçoğlu döneminin hala devam ettiğini sanıyor.

GÜNDEM Rüştü'nü ispatlayamadı