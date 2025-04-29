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Rüşvet aldıkları iddia edilen 2 orman muhafaza memuru tutuklandı

Rüşvet aldıkları iddia edilen 2 orman muhafaza memuru tutuklandı

16:0829/04/2025, Salı
DHA
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Ekipler, Kepez ilçesinde buluşulan konumda H.Ş. ve V.C.Y.'yi, üzerlerinde 100 bin lira ile birlikte yakaladı
Ekipler, Kepez ilçesinde buluşulan konumda H.Ş. ve V.C.Y.'yi, üzerlerinde 100 bin lira ile birlikte yakaladı

Antalya'da orman arazisini işgal eden kişiden rüşvet aldıkları iddiasıyla, üzerlerinde 100 bin lirayla yakalanıp gözaltına alınan orman muhafaza memurları H.Ş. ve V.C.Y., tutuklandı.

Antalya Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları H.Ş. ve V.C.Y.'nin Serik ilçesindeki bir orman arazisini işgal eyleminden dolay, yasal işlem yapmamak için E.T.'den 100 bin lira istedikleri yönünde bilgiye ulaşılması üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, Kepez ilçesinde buluşulan konumda H.Ş. ve V.C.Y.'yi, üzerlerinde 100 bin lira ile birlikte yakaladı. 2 şüpheli 'Rüşvet' suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.




#antalya
#antalya orman işletmeleri müdürlüğü
#rüşvet
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