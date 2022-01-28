Gündem Rüşvet skandalı yaşayan CHPli Bilecik Belediyesine müfettiş görevlendirildi
POLİTİKA BİLECİK

Rüşvet skandalı yaşayan CHP'li Bilecik Belediyesine müfettiş görevlendirildi

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in danışmanının 200 bin dolar rüşvet alırken suç üstü yakalanması sonrası incelemeler başlatılmıştı. Rüşvet olayının ardından kapsamlı incelemelerin yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Müfettişin 2019 yılından bu yana emlak ve satış dosyalarını istediği öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer İHA
Rüşvet skandalı yaşayan CHPli Bilecik Belediyesine müfettiş görevlendirildi
Rüşvet skandalı yaşayan CHP'li Bilecik Belediyesine müfettiş görevlendirildi

Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet olayının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettiş kente gelerek çalışmalarına başladı.

Rüşvete suç üstü yakalama

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in danışmanı ve belediye iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, bir AVM inşaatının iskanı için 200 bin dolar rüşvet alırken polis tarafından suç üstü yakalanmıştı. Selçuk Erdağı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti.

Tüm dosyalar incelenecek

Yaşanan bu olay sonrası konuyla ilgili incelemeler yapması için İçişleri Bakanlığı tarafından bir müfettiş görevlendirildi. Kente gelen müfettişin çalışmalarına başladığı, 2019 yılından bu yana emlak ve satış dosyalarının yanı sıra bina ruhsatlarına ilişkin belgeleri istendiği öğrenildi.

CHP'li Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı
GÜNDEM
CHP'li Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Rüşvet skandalı sonrası CHP Bilecik teşkilatında istifa
GÜNDEM
Rüşvet skandalı sonrası CHP Bilecik teşkilatında istifa

Rüşvete fahiş zam: Bilecik'teki rüşvet çarkının detayları ortaya çıktı
GÜNDEM
Rüşvete fahiş zam: Bilecik'teki rüşvet çarkının detayları ortaya çıktı
Araç sahipleri dikkat

Araç sahipleri dikkat

​Soğuk havalarda sakın bunu yapmayın.
Burası Sibirya değil

Burası Sibirya değil

​Türkiye'nin ılıman şehri buz kesti.
Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kar sonrası siyah tehlike

​Tüm çalışanları yakından ilgilendiren haber.

​Uzmanlar endişelendiren görüntünün nedenini açıkladı.

Tokat'ta çamurdan elektrik üretimi

Tokat'ta çamurdan elektrik üretimi

​Yıllık 44 Milyon kilovatsaat elektrik üretilecek.

​Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Çıkarlarımızı göz ardı etmeyeceğiz

PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.