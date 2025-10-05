Rüşvet vermezseniz hesap sorarım!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan Antalyaspor’un eski yöneticisi Emin Kemal Hesapçıoğlu, etkin pişmanlıktan yararlandı. Hesapçıoğlu, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek ve bazı belediye bürokratlarının kendisine baskı ve tehdit uyguladığını öne sürdü. Seçim döneminde kendisinden 1 milyon TL nakit ve 1 milyon TL değerinde yakıt kartı ile farklı zamanlarda para ve araç desteği istendiğini anlattı.

BÜTÜN İŞLERİN BİZDEN GEÇİYOR!

Hesapçıoğlu, mahalli seçimlerden yaklaşık üç ay önce Muhittin Böcek’in WhatsApp üzerinden arayarak ASAT’taki makamına çağırdığını söyledi. Yaklaşık 20 dakika süren görüşmede Antalya’nın güncel konularının konuşulduğunu belirten Hesapçıoğlu, Böcek’in seçim için maddi destek istediğini ifade etti. Bir süre sonra Gökhan Böcek’in de destek talep ettiğini, bunun üzerine Muhittin Böcek ile AKM’deki ofisinde görüştüğünü belirtti. Görüşmede Böcek’in, “Seçim dönemindeyiz, sen de diğer Antalyalı iş insanları da bana destek vermelisin. Destek olmazsanız seçilince bunun hesabını soracağımı bilmeni isterim. Unutma, senin bütün işlerin büyükşehirden geçiyor” dediğini öne sürdü.

TELEVİZYONUN SESİ SONUNA KADAR AÇILDI

Hesapçıoğlu, görüşme sırasında televizyonun sesinin sonuna kadar açıldığını da ekledi. Bunun üzerine Gökhan Böcek’in 1 milyon TL nakit ve 1 milyon TL değerinde yakıt kartı talep ettiğini; bu ödemeleri çalışanı Erdal Zileli aracılığıyla siyah poşet içinde teslim ettiğini belirtti. Hesapçıoğlu, ilerleyen dönemde bir ruhsat sorununun çözümü için Gökhan Böcek’in “Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin’in çocuğunun eğitim masrafı için 1 milyon TL” ve kendisi için bir otomobil istediğini söyledi. Hesapçıoğlu, 07 AB 0007 plakalı Land Rover aracın finansal kiralama yoluyla alınıp Gökhan Böcek’e teslim edildiğini, belgelerin şirket kayıtlarında yer aldığını belirtti.

Baldızı için araba istedi

Gökhan Böcek’in sık sık ofisine geldiğini belirten Hesapçıoğlu, 2025 Mart başında baldızı için mavi renkli sıfır bir Opel Corsa istediğini anlattı. Kısa süre sonra 100. Yıl’daki istasyonuna “Yaklaşık 10 m2 fazla imalat” gerekçesiyle mühürleme yapıldığını, ardından Böcek’in “Geçmiş olsun, diğer istasyonlarında da sorunlar olabilir” dediğini kaydetti. Araç teslim edilmesine rağmen ödeme yapılmadığını, bu nedenle icra takibi başlattığını belirten Hesapçıoğlu, mühürleme sonucu 1.478.000 TL ceza kesildiğini, aykırılığı gidererek 190.161 TL ödediğini, istasyonun üç ay kapalı kaldığını söyledi.







