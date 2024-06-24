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Saadet Partili Aydın genel başkan adaylığını duyurdu

Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, hafta sonu yapılacak kurultayda genel başkan adayı olduğunu açıkladı.

14:56 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:15 - 24/06/2024 Pazartesi
DHA
Birol Aydın - Saadet Partisi
Birol Aydın - Saadet Partisi
Saadet Partisi İstanbul Milletvekili
Birol Aydın
, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Aydın, pazar günü gerçekleştirilecek Saadet Partisi 3'üncü Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin,
"Türkiye'mizin her açıdan tıkandığı ekonomide, dış politikada, eğitimde, yargıda, sağlıkta, sosyal hayatta ve ahlaki hayatta büyük bir tıkanıklığın ve yozlaşmanın yaşandığı bir zamanda Saadet Partimizin 3'üncü Olağanüstü Kongresini pazar günü gerçekleştireceğiz. Bütün bir İslam dünyasının, derlenip toparlanmış bir Türkiye'yi beklediği, Türkiye'nin bütün temel meselelerini kalıcı çözüme kavuşturacak yegane anlayışın, düşüncenin, partinin Saadet Partisi olduğunun bilindiği ve her zamankinden daha fazla Saadet Partisi'ne ihtiyacın duyulduğu bir zamanda 3'üncü olağanüstü kongremizi gerçekleştireceğiz. Saadet Partimize sahip çıkmak, genel başkanımızın öncülüğünde Saadet Partisi kadroları olarak 2016'dan bugüne kadar Türkiye'mizin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, toplumsal uzlaşmaya, kutuplaşmanın ve kamplaşmanın ortadan kalkması için, geleceği farklılıklarımızla beraber inşa etme anlayışının devam edebilmesi için bu anlayışa sahip çıkmak için, genel başkanımızın daha fazla yıpratılmasına imkan ve fırsat vermemek için partimizin birliğini, bütünlüğünü ve kardeşlik iklimini korumak için Saadet Partisi 3'üncü Olağanüstü Kongresi'nde genel başkanlığa aday olduğumu teşkilat mensuplarımıza, camiamıza ve aziz milletimize ilan ediyor, bu kararımın partimiz, camiamız ve ülkemiz için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum"
ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu adayları açıklayacak


Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun görevi bırakacağını açıklamasının ardından olağanüstü kongresini 30 Haziran’da Ankara’da yapacak. Yeni genel başkan adayının Temel Karamollaoğlu tarafından bugün duyurulması bekleniyor.



#Birol Aydın
#Saadet Partisi
#Olağanüstü
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