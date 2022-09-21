Saadet Partisi'nde Tunç Soyer'i eleştiren ilçe başkanı görevden alındı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in 9 Eylül kurtuluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmasıyla tartışma konusu oldu.

Konuşmasında, "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar." ifadelerini kullanan Tunç Soyer'e tepki gösterildi.

Saadet Partisi'nden Soyer'e eleştiri

Soyer'e gelen tepkilerden biri de altılı masanın ortağı Saadet Partisi'nden oldu.

Saadet Partisi Eyüpsultan İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu, Tunç Soyer'in ifadelerini eleştirdi.

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"Bu millet 9 Eylül'de Tunç Soyer'in dedelerini nasıl denize döktüyse bu zihniyeti de denize dökecektir" diyen Ustaosmanoğlu, Soyer'e yönelik şunları söyledi:

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"Bir kaç kişi bir araya gelince içindeki canavarı hortlatan, Osmanlı'nın şanlı tarihine ve ecdadımıza hakaret eden. Bu toprakların değerleriyle uzaktan bile alakası olmayan mason Tunç Soyer ve hesap sorması gereken öncelikle CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

Sonrasında zaten bu millet 9 Eylül'de Tunç Soyer'in dedelerini nasıl denize döktüyse bu zihniyeti de denize dökecektir. Unutmayın! Siz bu cumhuriyetin curufusunuz."

Görevden alındı

Emre Ustaosmanoğlu'nun bu paylaşımının ardından Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'ndan bir hamle geldi.

Ustaosmanoğlu'nun görevinden alındığı öğrenildi.

Ustaosmanoğlu son paylaşımında ise "Eyüpsultan İlçe Başkanlığı bayrağını kıymetli ağabeyim Mevlüt Karsavran'a teslim ettik. Hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

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Bir kaç kişi bir araya gelince içindeki canavarı hortlatan. Osmanlının şanlı tarihine ve ecdadımıza hakaret eden. Bu toprakların değerleriyle uzaktan bile alakası olmayan mason @tuncsoyer e hesap sorması gereken öncelikle CHP nin genel başkanı @kilicdarogluk dur. — Emre USTAOSMANOĞLU (@EmreEmreusta) September 11, 2022