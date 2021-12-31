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POLİTİKA

Saadet Partisi’nden Özgür Özel’e 'özel' kamuoyu açıklaması: Adını anmadan tepki gösterdiler

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geride kalan gün, 4-6 yaş grubuna yönelik din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımladı. Saadet Partisi'nden skandal açıklamaya ilişkin yapılan tepki duyurusunda, Özel'in adı dahi anılmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Saadet Partisi’nden Özgür Özel’e özel kamuoyu açıklaması: Adını anmadan tepki gösterdiler
CHP'li Özgür Özel

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün akşam saatlerinde Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyanet İşleri Başkanlığının 2013 yılında başlattığı 4-6 yaş grubuna yönelik Kur’an kurslarını eleştirerek, "Eğitimde birlik var, kanunu var. Diyanet okul öncesi eğitim birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmayı zorunlu yapmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

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Skandal ifadeler sonrası Saadet Partisi'nden bir yazılı açıklama yapıldı.

Duyuruda, CHP'li Özgür Özel'in adı anılmadan, "Vatandaşlarımızın bugüne dek hiç olmadığı kadar zor şartlarda hayata tutunmaya çalıştığı bir dönemde; “orta çağ zihniyeti” gibi anlaşılmayan, kullananların dahi o günkü iklimin bugün neye denk düştüğünü bilmeden kullandıkları anlaşılan kavramların ve ne ülkemize ne de insanımıza hiçbir faydası olmayan konuların tartışma meselesi haline getirilmesinin, hiç kimseye faydası yoktur." denildi.

Saadet Partisi'nin açıklamasında, Özel'in adının geçmemesi tepkiyle karşılandı.

​​CHP'li Özgür Özel din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' dedi​
OYNAT 00:37
​​CHP'li Özgür Özel din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' dedi​
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirdi. Özel, okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son yıllarda milli ve manevi değerlerimizin günlük siyasetin konusu haline getirildiğine ve böylelikle değerlerimizin her geçen gün örselendiğine üzülerek şahit oluyoruz.

Bir tarafta tüm yanlışlarının üzerini değerlerimizi istismar ederek örtmeye çalışanlar, diğer tarafta ise milletimizin hassasiyetlerini bunca tecrübeye rağmen hâlâ idrak edememiş olanlar var. Biz Saadet Partisi olarak, her iki çarpık anlayışa da itiraz ediyor, şiddetle karşı çıkıyoruz!

Kavramların, isimlerin, en hassas konuların böylesine hoyratça kullanılması ve günlük politikaya alet edilmesinin ceremesini ülke ve millet olarak yeterince çektik ve hâlâ çekiyoruz.

Vatandaşlarımızın bugüne dek hiç olmadığı kadar zor şartlarda hayata tutunmaya çalıştığı bir dönemde; “orta çağ zihniyeti” gibi anlaşılmayan, kullananların dahi o günkü iklimin bugün neye denk düştüğünü bilmeden kullandıkları anlaşılan kavramların ve ne ülkemize ne de insanımıza hiçbir faydası olmayan konuların tartışma meselesi haline getirilmesinin, hiç kimseye faydası yoktur.

Hak ve hakikatin üzerini örtmeye çalışan eylem ve söylemlerden vazgeçilmesi ve siyasiler başta olmak üzere toplumun önde gelenlerinin üslup konusunda azami gayret ve hassasiyet göstermesi çağrımızı yineliyoruz.

Şair’in ifadeleriyle; “Yolumuz birbirimizi anlamaktan geçmiyorsa, hiçbir yere varamayacağız demektir.” ve “Eğer şimdiye kadar başımıza gelenler bize bir şey öğretmediyse, bundan sonra bildiklerimiz hiç işe yaramayacaktır."

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