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Sabahat Akkiraz'ın Nesimi iftirasını yalanlayan fotoğraflar

Sabahat Akkiraz'ın Nesimi iftirasını yalanlayan fotoğraflar

20:295/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Sabahat Akkiraz'ın yakıp yıkıldığını iddia ettiği Nesimi türbesi sapasağlam duruyor.
Sabahat Akkiraz'ın yakıp yıkıldığını iddia ettiği Nesimi türbesi sapasağlam duruyor.

Suriye'deki muhaliflerin Esed rejimine karşı ilerleyişinden rahatsız olan Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, Halep'te Alevilere katliamlar yapıldığını öne sürdü. Akkiraz, bununla da yetinmeyip Nesimi'nin türbesinin yok edildiğini iddia etti. Dün kaydedilen görüntülerde, türbenin kubbe ve duvarlarında çatışmalardan iz bulunmadığı, etrafının da temizlenerek ziyarete uygun hale getirildiği görüldü.

Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla, Halep’in atalarının şehri olduğunu ve bölgede Alevilere yönelik katliamlar yapıldığını öne sürdü.

Bununla da yetinmeyen Akkiraz, Divan edebiyatı Şairlerinden Nesimi'nin türbesinin yok edildiğini iddia etti.

Akkiraz'ın Nesimi iftirasını yalanlayan fotoğraflar

Suriyeli muhalifler tarafından Beşşar Esed rejiminden alınan Halep'te yer alan Nesimi Türbesi'nin sapasağlam ve ayakta olduğunu ortaya çıktı.

Akşam'dan Serkan Fıçıcı'nın haberine göre
; türbenin kubbe ve duvarlarında çatışmalardan iz bulunmadığı, etrafının da temizlenerek ziyarete uygun hale getirildiği görüldü.

Nesimi kim? Neden öldürüldü? Hurûfîlik düşüncesi nedir?

13 yüzyılın sonları ile 14. yüzyılın başlarında yaşayan İmâdeddin Nesîmî, sadece Azerbaycan ve Divan edebiyatının değil, tasavvuf dünyasının da en etkili isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Türkçe, Farsça ve Arapça dillerinde eserler çıkaran Nesîmî, özellikle Türkçeyi bir sanat dili olarak ustalıkla kullanmasıyla tanınıyor. Şiirlerinde insan sevgisini, evrensel anlayışı ve Yaratan-insan ilişkisini ele alan şair, tasavvufun mistik derinliğini eserlerinde işliyor.

Nesîmî’nin en dikkat çeken yönlerinden biri, Hurûfîlik düşüncesinin savunucusu olmasıydı. Harflerin kutsallığına dayanan bu felsefi ve mistik yaklaşım, onun eserlerinde sıkça kendini gösterdi. Bu düşünceler, o dönemde tepkiyle karşılandı. Nesîmî, düşünceleri nedeniyle suçlanarak Halep’te derisi yüzülerek idam edildi.


#Sabahat Akkiraz
#Halep
#Suriye
#Nesimi
#Türbe

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