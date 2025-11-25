Yeni Şafak
Sadettin Saran'a ait "Tuttur" şirketi hakkında soruşturma başlatıldı

10:4825/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sans oyunu sitesi Tuttur hakkında soruşturma başlattı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a ait olan ve geçtiğimiz dönemde lisansı iptal edilen Tuttur.com, "veri ihlali" iddialarıyla mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan re'sen soruşturma kapsamında, sitenin sunucularında kapsamlı bir adli bilişim incelemesi yapılıyor.

Saran Holding’e bağlı eski şans oyunları sitesi Tuttur.com, kullanıcı verilerine müdahale iddialarıyla yargının merceği altında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan re’sen soruşturma kapsamında, ekipler dijital kayıtlarında yerinde inceleme yapıyor...


SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.


"BİLİŞİM EKİPLERİ TARAFINDAN YERİNDE İNCELEME YAPILIYOR"

"İddialar kapsamında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan Hakimlik kararı doğrultusunda; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır.

Bu hali ile şu aşamada; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine veya edilmediğine dair herhangi bir tespit yapılmamış olup, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu;

Kamuoyuna saygı ile duyurulur"



