Sağına soluna bakmadan Ben varım dedi…

“… ‘Kim var?’ diye seslenilince, sağına ve soluna bakmadan fert fert ‘ben varım! ‘ cevabını verici, her ferdi ‘benim olmadığım yerde kimse yoktur!’ fikrini besleyici bir dâva ahlâkına kaynak bir gençlik... Can taşıma liyakatini, canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispetle usûle, stratejiye uygun bir gençlik...” Bu satırlar büyük fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek’in bir neslin zihnine nakşettiği Gençliği Hitabe’sinden… 15 Temmuz’da göğsünü siper ederek hainleri durduran 253 şehitten birisi olan gazetemizin Foto Muhabiri Mustafa Cambaz, Kısakürek’in satırlarında bahsettiği o dava şuurunu kuşanmış gözü kara vatan evlatlarından birisiydi… Kısacık ömründe hiç sapmadığı yol haritası hep bu şuur oldu… Kah başına başörtüsü bağlayıp meydanlara inerek 28 Şubat zulmüne kafa tuttu, kah otostopla Anadolu topraklarını karış karış gezerek kadim camileri fotoğraflarla kayıt altına aldı, hem de hiçbir karşılık beklemeden. Peki kimdi Mustafa Cambaz?