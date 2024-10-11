Sağlık Bakanlığı'ndan Cüneyt Özdemir'in e-Nabız ile ilgili iddiasına yalanlama

Cüneyt Özdemir
Sağlık Bakanlığı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in paylaştığı Türkiye’nin e-nabız sağlık verilerini 100 milyon dolara Katar’a satıldığı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın kişisel sağlık verileri, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca en yüksek idari ve teknik tedbirler alınarak korunmaktadır. e-Nabız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin medar-ı iftiharıdır" denildi.
Sosyal medyada Türkiye'de milyonlarca vatandaşın sağlık verilerinin yer aldığı ve büyük ilgi gören
e-Nabız
uygulaması ile ilgili iddialar ortaya atıldı. Söz konusu haberlerde vatandaşların verilerinin
Katar
'a satıldığı ileri sürüldü.
Özdemir de paylaştı
Özdemir de paylaştı
Gazeteci
Cüneyt Özdemir
X hesabından yaptığı paylaşımda mesnetsiz iddiaları 'doğru' gibi lanse etti.
Özdemir paylaşımında
"Türkiye’nin e nabız sağlık verilerini 100 milyon dolara Katar’a satmışlar… Bu kadar ucuza gitmeyeydik iyiydi!"
ifadelerine yer verdi.
Bakanlıktan yalanlama: Vatandaşlarımızın verileri en yüksek idari ve teknik tedbirler alınarak korunmakta
Bakanlıktan yalanlama: Vatandaşlarımızın verileri en yüksek idari ve teknik tedbirler alınarak korunmakta
Özdemir'in iddialarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Bakanlıktan yapılan basın duyurusunda söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek
"e-Nabız sistemi hiçbir ülkeye satılmadığı gibi Sağlık Bakanlığı'ndan izin almadan hiçbir ülkeye satılamaz ve Bakanlığımızdan izinsiz kullanılamaz. Vatandaşlarımızın kişisel sağlık verileri, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca en yüksek idari ve teknik tedbirler alınarak korunmaktadır."
denildi.
Açıklama şu şekilde;
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMUOYUNA DUYURU;
Bazı basın yayın organlarında yayımlanan e-Nabız'ın Katar'a satıldığını iddia eden haberler hakkında;
Ülkemize özgü olarak geliştirilmiş e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi'nin Katar'a satıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi, Bakanlığımızın amaç ve hedefleri doğrultusunda tasarlanarak geliştirilmiş ve tüm unsurları ile Sağlık Bakanlığı'na aittir. e-Nabız'ın bugünkü aktif kullanıcı sayısı 70 milyonu bulmuş, 39 farklı merkezi sistemle entegre 30 binden fazla sağlık tesisi ile güvenli ortamda haberleşen devasa bilgi sistemleri bütünü haline gelmiştir. Bu başarının ardında, binlerce sağlık tesisindeki yüz binlerce sağlık çalışanımız ve e-Nabız uygulamasını hızla benimseyen vatandaşlarımız bulunmaktadır. e-Nabız sistemi hiçbir ülkeye satılmadığı gibi Sağlık Bakanlığı'ndan izin almadan hiçbir ülkeye satılamaz ve Bakanlığımızdan izinsiz kullanılamaz. e-Nabız ve benzeri milli projeler ülkemizi sağlık bilişimi alanında dünya ölçeğinde gipta ile izlenen bir noktaya getirmiştir. Sağlık bilişimi alanında oluşmuş bu başarılı atmosfer, çok sayıda Türk şirketinin Türkiye'de edindikleri kıymetli tecrübeleri kullanarak yurt dışında sağlık bilişimi alanında hizmet sunmasına da katkı vermektedir.
Hiçbir surette vatandaşlarımızın kişisel sağlık verilerinin satılması ya da üçüncü kişilere açılması mümkün değildir. Vatandaşlarımızın kişisel sağlık verileri, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca en yüksek idari ve teknik tedbirler alınarak korunmaktadır.
e-Nabız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin medar-ı iftiharıdır. Tümüyle yerli kaynaklarla ve Bakanlığımızca geliştirilmiştir. Bu sistemi ve fikri mülkiyet haklarını gasp etmeye yönelik her türlü girişimin karşısında olduğumuzu ve bağımsız mahkemeler önünde Bakanlığımızın haklarını sonuna kadar savunduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz.
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