Sağlık Bakanlığı'ndan Cüneyt Özdemir'in e-Nabız ile ilgili iddiasına yalanlama

e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi, Bakanlığımızın amaç ve hedefleri doğrultusunda tasarlanarak geliştirilmiş ve tüm unsurları ile Sağlık Bakanlığı'na aittir. e-Nabız'ın bugünkü aktif kullanıcı sayısı 70 milyonu bulmuş, 39 farklı merkezi sistemle entegre 30 binden fazla sağlık tesisi ile güvenli ortamda haberleşen devasa bilgi sistemleri bütünü haline gelmiştir. Bu başarının ardında, binlerce sağlık tesisindeki yüz binlerce sağlık çalışanımız ve e-Nabız uygulamasını hızla benimseyen vatandaşlarımız bulunmaktadır. e-Nabız sistemi hiçbir ülkeye satılmadığı gibi Sağlık Bakanlığı'ndan izin almadan hiçbir ülkeye satılamaz ve Bakanlığımızdan izinsiz kullanılamaz. e-Nabız ve benzeri milli projeler ülkemizi sağlık bilişimi alanında dünya ölçeğinde gipta ile izlenen bir noktaya getirmiştir. Sağlık bilişimi alanında oluşmuş bu başarılı atmosfer, çok sayıda Türk şirketinin Türkiye'de edindikleri kıymetli tecrübeleri kullanarak yurt dışında sağlık bilişimi alanında hizmet sunmasına da katkı vermektedir.