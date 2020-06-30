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Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı İzmir, Trabzon ve Bursa'da 3 yeni tıp fakültesi kurulacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı 3 yeni tıp fakültesi kurulacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) bünyesinde İzmir, Trabzon ve Bursa'da yeni tıp fakülteleri kurulacak. SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir, Trabzon ve Bursa tıp fakültelerimiz, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz bağın müşahhas bir numunesi, genç dimağlara atılan imzası olacaktır" dedi.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameyle kurulması kararlaştırılanSBÜ İzmir, Trabzon ve Bursa tıp fakültelerinin hayırlı olmasını diledi.

Erdöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, bu hizmetin kurulmasında emeği olan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve YÖK Genel Kurulu üyelerine teşekkür etti.

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SBÜ'nün, Türkiye'de ve "gönül coğrafyasında" sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te 2. Abdülhamit Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına yönelik bir uygulama olarak hayata geçirildiğini aktaran Erdöl, şunları kaydetti:

  • "Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir, Trabzon ve Bursa tıp fakültelerimiz göğsümüzü kabartan, ruhumuzu okşayan, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz bağın müşahhas bir numunesi, genç dimağlara atılan imzası olacaktır. Bu fakültelerimizde eğitim görecek öğrencilerimiz 83 yıl sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve teveccühleriyle küllerinden doğan üniversitemizde, kuruluş misyonuna uygun olarak eğitim görmenin ömür boyu gururunu yaşayacaklardır."

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Erdöl, "Bu vesileyle sınırlarını kürre-i arz olarak belirlemiş, hizmet alanını insanlığın tamamıyla ifade etmiş, en zor zamanlarda dahi yardım elini ve ilme, insana yardım düsturunu asla mazlum ve ihtiyaç sahibi coğrafyalardan eksik etmemiş 2. Abdülhamit Han'ı açtığı bu kapı ve kapılar için rahmet ve minnet ile yad ederken, bunun bir başlangıç olduğunu ve ecdadımızın ardında attığımız ve dahi atacağımız adımların mütevazı ama elzem bir adımı olarak büyüyerek devam ettirme gayretinde olacağımızın bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

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