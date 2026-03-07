Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sahil Güvenlik Çanakkale'de 39 düzensiz göçmeni yakaladı

Sahil Güvenlik Çanakkale'de 39 düzensiz göçmeni yakaladı

21:057/03/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bottaki 16’sı çocuk 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

"KB-76" botu tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 16'sı çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.


#Çanakkale
#Ayvacık
#düzensiz göçmen
#Sahil Güvenlik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadınlar günü mesajları: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tebrik ve kutlama mesajı