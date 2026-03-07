Sahil Güvenlik Çanakkale'de 39 düzensiz göçmeni yakaladı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bottaki 16’sı çocuk 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.