Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar.
AK Parti Grup Toplantısı'nda partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahipsiz köpek sorunu ve Meclis'e sunulan kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Halkımız sokakların güvenli hale gelmesini istiyor, çocuklarımız güven rahatlığıyla okula gitmek, parkta oynamak istiyor."
diyen Erdoğan,
"Bizim bu isteklere sessiz, tepkisiz kalmamız düşünülemez. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın"
ifadelerini kullandı.
"10 yaşındaki kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin, 10 yaşındaki oğlu parçalanmış bir babanın üzerine yürüyen bir karakter fukarasının diline en son alacağı kelime merhamettir."
diyen Erdoğan, sözlerinin devamında,
"Ciğerparesini kaybetmiş yüreği yaralı bir anneyle empati kuramayan başka canlılarla nasıl kursun? Eşrefimahlukat olan insana sevgi göstermeyen başka canlılara nasıl sevgi beslesin? İnsan sevmiyorlar ki, bir köpeği nasıl sevecekler?"
diye konuştu.
Mahra'nın annesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Arkandan milyonlarca insanı nasıl getirdin bugün anladım
Mahra'nın annesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Arkandan milyonlarca insanı nasıl getirdin bugün anladım
Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helallik isteyip,
"Ben seni yanlış tanımışım, bana seni yanlış anlatmışlar. bir millet sana nasıl hayran kaldı, arkandan milyonlarca insanı nasıl getirdin bugün anladım."
ifadelerini kullandı.
#Recep Tayyip Erdoğan
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#sahipsiz köpekler
2 saat önce