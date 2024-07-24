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Mahra'nın annesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helallik istedi: Arkandan milyonlarca insanı nasıl getirdin bugün anladım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sahipsiz köpek düzenlemesine ilişkin, "Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye’de bir başıboş köpek sorunu var. Milletimiz bizden bu sorunu çözmemizi istiyor. Ülkemizin dört bir yanından yükselen feryatlara sessiz ve tepkisiz kalmamız düşünülemez. Bu meseleyi, teklifi yasalaştırıp sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz." açıklamasını yaptı. Evladı Mahra'yı sahipsiz köpek saldırısında kaybeden anne Derya Pınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helallik isteyip, "Ben seni yanlış tanımışım, bana seni yanlış anlatmışlar. Bir millet sana nasıl hayran kaldı, arkandan milyonlarca insanı nasıl getirdin bugün anladım." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
18:51 - 24/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 19:47 - 24/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar.
Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar.

AK Parti Grup Toplantısı'nda partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahipsiz köpek sorunu ve Meclis'e sunulan kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Halkımız sokakların güvenli hale gelmesini istiyor, çocuklarımız güven rahatlığıyla okula gitmek, parkta oynamak istiyor."
diyen Erdoğan,
"Bizim bu isteklere sessiz, tepkisiz kalmamız düşünülemez. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın"
ifadelerini kullandı.
"10 yaşındaki kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin, 10 yaşındaki oğlu parçalanmış bir babanın üzerine yürüyen bir karakter fukarasının diline en son alacağı kelime merhamettir."
diyen Erdoğan, sözlerinin devamında,
"Ciğerparesini kaybetmiş yüreği yaralı bir anneyle empati kuramayan başka canlılarla nasıl kursun? Eşrefimahlukat olan insana sevgi göstermeyen başka canlılara nasıl sevgi beslesin? İnsan sevmiyorlar ki, bir köpeği nasıl sevecekler?"
diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili net mesaj: Kimse bize hayvanlar konusunda merhamet dersi vermeye kalkışmasın

AK Parti Grup Toplantısı'nda partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye dair "Enflasyonda en kötüsünü geride bıraktık. Bundan sonra daha hissedilir şekilde düşecektir" açıklamasında bulundu. CHP'ye tepki göstererek Özgür Özel'e seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesin. Hazine ve Maliye Bakanlığı yakında borçların tahsiline kaynağında başlayacak" dedi. Başıboş köpek düzenlemesi ile ilgili de konuşan Erdoğan "Halkımız sokakların güvenli hale gelmesini istiyor, çocuklarımız güven rahatlığıyla okula gitmek, parkta oynamak istiyor. Bizim bu isteklere sessiz, tepkisiz kalmamız düşünülemez. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın" ifadelerini kullandı.

Mahra'nın annesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Arkandan milyonlarca insanı nasıl getirdin bugün anladım

Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helallik isteyip,
"Ben seni yanlış tanımışım, bana seni yanlış anlatmışlar. bir millet sana nasıl hayran kaldı, arkandan milyonlarca insanı nasıl getirdin bugün anladım."
ifadelerini kullandı.

CHP’li ve TİP’li vekiller başıboş sokak köpekleri tarafından çocuğu parçalanan Yılmaz’ı komisyondan kovdu: Acılı baba gözyaşlarına hakim olamadı

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifine dair TBMM’de gerçekleşen Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda; sokak köpeklerinden kaçtığı sırada kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar’ın annesi Derya Pınar’dan sonra, Ankara'da okula giderken sokak köpekleri tarafından parçalanan ve 15 kez ameliyat olan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz da CHP, TİP ve DEM’li milletvekillerinin sözlü saldırısına uğradı. Muhalefet milletvekillerinin Yılmaz’a, “Çocuklar okula yürüyerek mi gidiyor servisle gidiyorlar, çocukları alet etme, sen kimsin?” ifadeleriyle sözlü saldırıda bulunmasının ardından acılı baba sinir krizi geçirdi. Baba Halil Yılmaz, “Benim çocuğun diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek. Ben Allah’a çocuğumu alsın diye yalvardım” dedi. Gözyaşları içinde kalan baba Yılmaz’ı diğer milletvekilleri salondan çıkarmaya çalıştı. O anlarda ise CHP’li vekillerin baba Yılmaz’a “Çık dışarı” diyerek bağırdığı görüldü.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Mahra Pelin Pınar
#Deniz Pınar
#sahipsiz köpekler
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