Sahipsiz köpekler yine saldırdı: Bir kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 1 kişi yaralandı. Yiğit, tedavisi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda yürüdüğü sırada 2 köpeğin kendisine saldırdığını söyledi.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde işe gitmek için çıkan 41 yaşındaki F. Y. başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Y., sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Y., tedavisi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda yürüdüğü sırada 2 köpeğin kendisine saldırdığını söyledi.