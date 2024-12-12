Sahipsiz köpekler yine saldırdı: Bir kişi yaralandı

"Köpekler saldırınca montumu çıkarıp kendimi korumaya çalışsam da önce montumu parçaladılar, sonra da beni kolumdan, bacağımdan ve karnımdan ısırdılar. Daha önce de 20 yaşındaki kızım aynı bölgede köpeklerin saldırısına uğradı. Biz her gün o güzergahı kullanıyoruz ve her gün buna maruz kalıyoruz. Bir daha böyle saldırılara maruz kalmamak için yetkililerin gerekeni yapmasını istiyoruz"