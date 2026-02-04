Sahte hâkime 7 yıl 6 ay hapis

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararına göre, sosyal medya ve haber sitelerinde Türkmen’in kendisini hâkim olarak tanıttığına ilişkin paylaşımlar üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında sanığın iş yeri ve ikametinde yapılan aramalarda, Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından verilmiş izlenimi uyandıran idari yargı hâkimi kimlik kartı, bu sıfatla bastırılmış kartvizitler, Adalet Bakanlığı kartlı geçiş sistemi kimliği ve hâkimlik cübbesi ele geçirildi.

OFİS DİZAYNI VE SAHTE BELGELERLE GÜVEN TESİSİ

Gerekçeli kararda, sanık Türkmen’in ofisini hâkimlik izlenimi verecek şekilde dizayn ettiği, sahte kimlik ve kartvizitlerle çevresini hâkim olduğuna inandırdığı vurgulandı. Dosyada mağdur sıfatıyla yer alan A.S.’nin, Şanlıurfa’da devam eden arsa davası nedeniyle hukuki destek arayışına girdiği, bu süreçte N.K. aracılığıyla Türkmen ile tanıştırıldığı aktarıldı. A.S.’nin, kendisini idari yargı hâkimi olarak tanıtan Türkmen’le ofiste görüştüğü, davayı çözeceği vaadiyle güven sağlandığı ve para talep edildiği belirtildi.









1 MİLYON LİRALIK ÖDEME

Görüşme sırasında Türkmen’in imam nikâhlı eşi olduğu belirtilen sanık U.A.’nın da ofiste bulunduğu, mağdurun banka hesabından yaklaşık 1 milyon lira ödeme yaptığı kaydedildi. Arsa davasının aleyhe sonuçlanmasının ardından A.S.’nin sanıklardan şikâyetçi olduğu bildirildi.

KENDİSİNİ KAMU GÖREVLİSİ GİBİ TANITTI

Mahkeme Heyeti, Türkmen’in kendisini kamu görevlisi (hâkim) olarak tanıtarak menfaat temin ettiğini, bazı avukatlarla dosyalar için sözleşme yapıp işleri onlara gördürerek kazanç sağladığına hükmetti. Gerekçede, avukatların dahi Türkmen’in idari yargı hâkimi olduğuna inandığı, buna karşın U.A. ve N.K.’nın hâkim olmadığı bilinciyle birlikte hareket edip menfaat temin ettiklerine dair mahkûmiyete yeterli delil bulunmadığı belirtildi.









HÜKÜM AÇIKLANDI