Sakarya Belediye Başkanı Alemdar tramvay hattının ihale tarihini duyurdu

21:4113/03/2026, Cuma
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar
Sakarya Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sosyal medya hesabı üzerinden Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nın ihaleye çıkacağı tarihi duyurdu. Alemdar, tramvay hattının 24 Nisan 2026’da yapım ihalesine çıktığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"Şehrimiz için tarihi bir gün"


Başkan Alemdar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Şehrimiz için tarihi bir gün.

Tramvay Hattı’mızın İhale tarihi belli oldu.

Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattımız 24 Nisan 2026’da yapım ihalesine çıkıyor.

Süreç içerisinde hemşehrilerimiz de tüm aşamalarına şahit oldular.

Hamdolsun tüm proje süreçleri tamamlandı, ihalenin ardından yapım aşamasına geçiyoruz.

Şehrimiz için tarihi bir an.

Güzel şehrimiz Sakarya’mıza hayırlı uğurlu olsun.

En büyük destekçimiz başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na,

Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz’a,

TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan’a,

Milletvekillerimiz Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık’a,

İl Başkanımız Yunus Tever’e,

Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüz Dr. Yalçın Eyigün’e

ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.



#Sakarya
#Tramvay
#Ulaşım
YKS sınavına kaç kişi girecek? YÖK Başkanı açıkladı