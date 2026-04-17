Saldırı paylaşımı jandarmayı harekete geçirdi: Lise öğrencisi tutuklandı

16:4017/04/2026, Cuma
IHA
Saldırılarla ilgili paylaşımlar yapan öğrenci hakkında tutuklama kararı
Antalya’nın Alanya ilçesinde, sosyal medya hesabından Siverek ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırıları destekleyici nitelikte paylaşım yaptığı belirlenen lise öğrencisi tutuklandı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Alanya’da bir lisede 10. sınıf öğrencisi olan H.G.A.’nın (16) sosyal medya hesabı üzerinden Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırılarla ilgili destekleyici paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi ikametinde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.G.A. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.



