Uşak'ta 'okullara saldırı olabileceği' yönündeki paylaşımları nedeniyle 1 şüpheli tutuklandı

15:5917/04/2026, Cuma
Uşak'ta "okullara saldırı olabileceği" yönündeki sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 18 yaşından küçük 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik saldırılara benzer olayların kentte de yaşanacağı yönünde sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan asılsız paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu'nun 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçları kapsamında 9 suça sürüklenen çocuk hakkında adli işlem yapılmış, işlemleri tamamlanan 3 çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 çocuk tutuklanarak Uşak Cezaevine teslim edilmiştir. İlimiz genelinde tüm okullarımızda gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, vatandaşlarımızın yalnızca resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur."

Gözaltına alınan 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.


