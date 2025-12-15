Yeni Şafak
Samsun’da denize düşüp kaybolmuştu: Cansız bedenine ulaşıldı

18:4215/12/2025, Pazartesi
DHA
Mümin E.’nin cenazesi, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na kaldırıldı
Samsun'da iskeleden denize düşen bir kişi için ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Mümin E.'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Samsun’da denize düşüp kaybolan bir kişinin cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından bulundu.

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişinin iskeleden denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin denizde yaptığı arama çalışmalarında Çobanlı İskelesi’ne 100 metre açıkta Mümin E.’nin (32) cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan Mümin E.’nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





